Köln (ots) - Mütter sind für ihre Kinder oft alles zugleich: Die beste Künstlerin, die beste Ärztin und die beste Superheldin der ganzen Welt. Pünktlich zum Muttertag am 9. Mai würdigt Pixum alle "Superheldinnen des Alltags" mit einem liebevoll produzierten Dankesvideo. Denn besonders jetzt leisten Mütter täglich noch mehr für ihre Familien als zu normalen Zeiten ohnehin. Genau das bringt der kurze Video-Clip von Pixum wundervoll auf den Punkt. Wer seiner Mama neben Dank und Wertschätzung auch mit einer Überraschung eine kleine Freude machen will, der findet bei Pixum genau das Richtige. Mit ein paar süßen Erinnerungsfotos sind im Handumdrehen persönliche Fotogeschenke gezaubert, über die sich jede Mama garantiert freut.Noch vor dem Muttertag stellt sich für viele die alljährliche Frage nach dem perfekten Geschenk, um Mama zu feiern. Was gibt es Schöneres als gemeinsame Erinnerungen zu verschenken? Mütter lieben ihre Kinder - und Fotos von ihnen ganz besonders. Mit persönlich gestalteten Pixum Fotoprodukten lassen sich ganz leicht kleine Geschichten erzählen, die viel mehr sagen als ein einfaches Danke.Kreative DIY-Ideen mit LiebeMit einem individuellen Gutschein, der sich hinter einem Pixum Fotopuzzle versteckt, lässt sich gemeinsame Zeit an Mama verschenken. Als Foto wählt man einfach einen Gute-Laune-Schnappschuss oder eine süße Aufnahme mit den Großeltern.Alle Bastel-Liebhaber können zudem mit Pixum Fotoprodukten und nur wenigen Materialien besondere Fotoerinnerungen zum Muttertag kreieren. Vom persönlichen Pixum Wandbild bis zur Flower-Box, gespickt mit süßen Fotoerinnerungen im Retro-Print-Design - mit Pixum Fotoprodukten zaubert jeder kinderleicht Fotoüberraschungen für die eigene Mama.Mehr Inspiration gefällig? Diese und weitere liebevolle Geschenkideen rund um den Muttertag 2021 finden sich unter https://www.pixum.de/muttertag. Das liebevoll produzierte Dankesvideo von Pixum gibt es unter: https://www.pixum.de/muttertagvideoPressekontakt:Ingo Kreutz und Nils DanielE-Mail: presse@pixum.comTelefon: +49 (0) 2236 886 317www.pixum.de/presseOriginal-Content von: Pixum, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/24663/4886911