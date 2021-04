Wien (www.fondscheck.de) - Hans-Peter Ott (33) verstärkt ab sofort das Portfolio Management der Monega, so die Experten von "FONDS professionell".Die Kölner KVG zähle im Portfolio Management somit aktuell acht MitarbeiterInnen.Nach seinem Studium und diversen Praktika im Kapitalmarktbereich sei Hans-Peter Ott zwischen 2014 und 2020 bei der deutschen Tochter der Bank Vontobel beschäftigt gewesen. Dort habe er als Equity Sales institutionelle Kunden in Deutschland, Österreich, Skandinavien und UK im Bereich der Aktienanlage betreut und dabei geholfen, die Position des ehemaligen Vontobel Brokerage als führende Adresse für Schweizer Aktien weiter auszubauen. In dieser Tätigkeit habe er zudem eine Vielzahl an Unternehmen bei deren Kapitalmarktmaßnahmen unterstützt. ...

