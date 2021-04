Der russische Rubel zeigt in den letzten Wochen, gemessen an seiner Entwicklung in der Vergangenheit, ein ungewöhnliches Verhalten.Dabei folgte die russische Währung gegen den US-Dollar insgesamt der Inflationsdifferenz als Abwertungsrate, wie sie die ökonomische Theorie auch prognostiziert. Zu diesem Trendfaktor kommt aber weiterhin der Einfluss des Ölpreises und situativer Faktoren wie politische Sanktionen, die das Angebot von Fremdwährungen bzw. die Nachfrage nach Rubel beeinflussen.Ein Blick auf Chart 1 zeigt, dass sich der russische Rubel seit dem massiven Abwertungsschub nach der ersten Ukrainekrise 2014/2015 und dem im Zuge der US-Sanktionen eingebrochenen Ölpreis seitwärts entwickelte.Innerhalb dieser Seitwärtsbewegung aber hat der Rubel ein fraktales (selbstähnliches) Muster gebildet, welches tendenziell in Richtung Abwertung weist. Nicht nur durch den Trendfaktor Inflationsdifferenz, sondern auch durch die höheren Zwischentiefs auf immer kleinerer Skale, die für sich genommen eine Trendbestätigung in Richtung Abwertung sind.

Den vollständigen Artikel lesen ...