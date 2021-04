Lange hat der Streit um die Porgera-Mine in Papua-Neuguinea angehalten. Jetzt haben das Betreiberkonsortium aus Barrick Gold und Zijin Mining eine Einigung mit der Regierung von Papua-Neuguinea erzielt. Zunächst gab es keine Details dazu. Doch so allmählich kommen diese ans Tageslicht. Demnach geben Barrick und Zijin einen Großteil an der Mine an den Staat ab. Das ist tatsächlich ein ziemlich drastischer Schritt.Die Mine, die seit April 2020 - also seit ziemlich genau einem Jahr - stillgelegt ist, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...