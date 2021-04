(shareribs.com) Frankfurt / New York 12.04.2021 - Der jüngste WASDE-Bericht des USDA am Freitag sorgt für Unterstützung bei Mais und Weizen An den Aktienmärkten zeigt sich derweil ein durchwachsenes Bild.Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade zeigten sich zuletzt etwas fester. Mais kletterte am Freitag in Richtung des höchsten Niveaus seit acht Jahren, wobei die Nachfrage und das Wetter in den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...