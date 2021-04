ROUNDUP: Französische Entsorger Veolia und Suez legen Basis für Fusion

PARIS - Die französischen Abfallentsorger Suez und Veolia haben sich nach monatelangem Streit auf Grundzüge einer Fusion geeinigt. Wie die beiden Konkurrenten am Montag mitteilten, kamen sie über einen Preis von 20,50 Euro für eine Suez-Aktie überein. Veolias bisheriges Angebot hatte bei 18 Euro gelegen. Der neue Verbund soll auf einen Umsatz von etwa 37 Milliarden Euro kommen. Endgültige Verträge wollen die Konzerne bis zum 14. Mai aufsetzen. Beide Aktien reagierten mit deutlichen Kursgewinnen.

Aufsichtsbehörde: Alibaba-Finanzsparte Ant muss Auflagen wie eine Bank erfüllen

PEKING - Die Alibaba-Finanzsparte Ant Group muss sich künftig als Finanzholding neu aufstellen und strenge Auflagen wie eine Bank erfüllen. In einem neuen Schlag gegen das Unternehmens-Imperium des chinesischen Milliardärs Jack Ma ordneten die Aufsichtsbehörden am Montag in Peking eine umfassende Umstrukturierung des Fintech-Stars an, wie Staatsmedien berichteten. Der Finanzdienstleiter, dem auch der große mobile Bezahldienst Alipay gehört, muss ferner unfairen Wettbewerb und Liquiditätsrisiken seiner Finanzfonds beseitigen.

Johnson & Johnson startet mit Lieferung von Corona-Impfstoff in EU

BRÜSSEL - Die Corona-Impfungen mit dem Wirkstoff von Johnson & Johnson können nun auch in der Europäischen Union starten. Der Hersteller beginne am Montag mit der Lieferung an die EU-Staaten, bestätigte die EU-Kommission in Brüssel. Sie erwartet bis Ende Juni bis zu 55 Millionen Dosen des Impfstoffs. Gut 10 Millionen Dosen sollen nach Deutschland gehen.

ROUNDUP 2: Vodafone startet Live-Betrieb für nächste Entwicklungsstufe bei 5G

DÜSSELDORF/FRANKFURT - Vodafone hat in Deutschland wichtige Teile seines 5G-Mobilfunknetzes auf die nächste Entwicklungsstufe umgestellt, die ohne die Vorgängertechnik LTE auskommt. "Als erster Netzbetreiber legen wir bei 5G die LTE-Stützräder beiseite und starten mit einem 5G-Kernnetz", sagte der Deutschland-Chef von Vodafone, Hannes Ametsreiter, am Montag.



-Lufthansa will Vorkasse für Flugtickets beibehalten

-Deutsche Bank: Vereinbarung mit Arbeitnehmern über Filialschließungen -ROUNDUP 2: 'Bild' plant eigenen Fernsehsender mit täglichem Live-Programm -General-Motors-Firma Cruise will 2023 Robotaxis nach Dubai bringen -Großinvestition in Stammwerk von Holzmaschinenhersteller Homag -Neuaufstellung der Fluglinie Norwegian in Norwegen genehmigt°

