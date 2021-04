Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der DAX hat zuletzt immer wieder neue Höchststände eingefahren. Deutet der Chart auf noch mehr Potenzial hin? Wo könnten Risiken für eine Fortsetzung der Rallye an den Aktienmärkten liegen? Wie wirkt sich ein Anstieg der US-Inflation auf Zinsen, US-Dollar und die Märkte aus? Darauf blickt Marktexperte Chris Zwermann, Zwermann Financial, im Interview mit Moderatorin Viola Grebe. Was er dem S&P 500, dem Stoxx 600, dem DAX, dem FTSE 100, dem EURUSD und dem Gold sowie der Entwicklung beim Nickel nach dem Absturz aktuell zutraut, erklärt Zwermann im vollständigen Interview.