NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Siemens von 133 auf 150 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Equal-weight" belassen. Schneider Electric verdiene zwar nach wie vor seinen Premiumstatus, aber Konkurrent Siemens hole auf, schrieb Analyst Ben Uglow in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie zu großen europäischen Kapitalgüterunternehmen. Mit Blick auf erwartete Ausschüttungen für 2021 bis 2025 sollte sich die Siemens-Aktie mit Blick auf die Bewertung zunehmend der von Schneider annähern. Allerdings müsste sich die Restrukturierungsdynamik und auch die Wandlung von Gewinnen in verfügbares Barvermögen noch deutlich verbessern./ck/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2021 / 04:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

