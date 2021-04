DGAP-News: Capcora GmbH / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

Capcora berät deutsches Family Office bei Verkauf eines 15 MW Windparks an die Stadtwerke Heidenheim



12.04.2021 / 16:00

Das auf Real Assets spezialisierte Beratungshaus Capcora, Frankfurt am Main, hat ein Family Office aus Süddeutschland bei der Veräußerung des operativen Windparks Niedergörsdorf bestehend aus fünf Windenergieanlagen beraten. Erwerber ist die Stadtwerke Heidenheim AG - Unternehmensgruppe ("Stadtwerke AG"), die mit der Akquisition ihr Portfolio um eine Kapazität von 15 MW erweitert. Über die Identität des Verkäufers und den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Das Beratungshaus Capcora hat die Transaktion federführend als Sell-Side Advisor begleitet. Die Stadtwerke AG ergänzt ihr bestehendes Erneuerbaren Energien Portfolio um fünf weitere Windenergieanlagen des Windpark Niedergörsdorf in Brandenburg, welcher im März 2021 rückwirkend zum 01.01.2021 erworben wurde. Der Windpark liegt in der Gemeinde Niedergörsdorf (Teltow-Fläming) in Brandenburg und besteht aus insgesamt fünf Windenergieanlagen vom Typ ENERCON E-115 mit einer Nabenhöhe von 149 Metern, einem Rotordurchmesser von 115 Metern und einer Nennleistung von je 3.000 Kilowatt (kW). Die Inbetriebnahme der Windenergieanlagen erfolgte im Dezember 2017. Die fünf Windenergieanlagen speisen jährlich über 34,6 Mio. Kilowattstunden (kWh) CO2-freie elektrische Energie ins Stromnetz ein. Diese regenerativ erzeugte Energiemenge deckt rechnerisch den jährlichen Strombedarf von etwa 11.500 Haushalten und entspricht einer Einsparung von rund 35.900 Tonnen CO2 im Jahr im Vergleich zur Energieerzeugung in einem fossilen Kraftwerk. Der Erwerb des Windpark Niedergörsdorf sorgt für eine optimale Ergänzung des grünen Eigenerzeugungsportfolios der Stadtwerke AG. Die Stadtwerke AG hat sich im Rahmen eines durch Capcora durchgeführten Bieterprozesses als präferierter Partner durchgesetzt. "Wir freuen uns, dazu beigetragen zu haben, dass der Windpark Niedergörsdorf einen neuen Eigentümer gefunden hat. Diese Transaktion hat klar gezeigt, dass technische und wirtschaftliche Optimierungen von zum Verkauf stehenden Bestandsprojekten einen Mehrwert sowohl für den Käufer als auch Verkäufer generieren können.", so Henning Prigge, Director Energy & Infrastructure bei Capcora.



Über Capcora

Capcora ist eine auf Real Assets spezialisierte Unternehmensberatung und beschafft Eigen-, Mezzanine- und Fremdkapital für Energie- und Infrastrukturprojekte, Immobilien und mittelständische Unternehmen. Im Fokus stehen insbesondere Mezzanine-Finanzierungen zur Rekapitalisierung von gebundener Liquidität in Bestandsportfolien sowie zur Zwischenfinanzierung von Entwicklungen und Baumaßnahmen im Bereich Erneuerbare Energien (Photovoltaik, Onshore Wind) und Immobilien über alternative Finanzierungsquellen. Zudem begleitet Capcora als Transaktionsmanager Erwerbs- oder Verkaufsprozesse (Buy- und Sell-Side-Advisory).

www.capcora.com

