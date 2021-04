Die Investmentbank Morgan Stanley senkt ihre Preis-Prognose für das dritte Quartal für die Sorte Brent von 70 auf 65 Dollar. Niedrigere Lagerbestände und eine Erhöhung der Nachfrage haben die Öl-Preise in den vergangen Monaten stark steigen lassen. Eine Erhöhung des Angebotes durch mehr iranische Exporte und eine gesteigerte Bohraktivität von US Firmen könnte der Party vorerst ein Ende bereiten.Der Crude-Öl-Future-Preis hat erst am 8. März sein Intra-day-Jahreshoch bei genau 68 Dollar pro Fass erreicht, ...

