Die Aktie von Daimler gibt am heutigen Montag erneut kräftig Gas. Mit einem Plus von 2,3 Prozent auf 76,65 Euro ist sie am Nachmittag der Top-Gewinner des Tages im DAX. Auf den Plätzen zwei und drei folgen die Aktien von Continental mit plus 1,7 Prozent und Adidas mit einem Plus von 1,3 Prozent. Daimler profitiert zum Wochenstart auch von einigen positiven Analysteneinschätzungen.Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Daimler nach Aussagen zum Absatz der Sparte Mercedes-Benz Pkw und Vans auf ...

