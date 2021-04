Frankfurt (www.fondscheck.de) - INVESCO hat heute die Auflegung seines neuen INVESCO China Healthcare Equity Fund (ISIN LU2305833233/ WKN A2QP2M) bekannt gegeben, so INVESCO in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der UCITS-konforme SICAV Fonds richtet sich an institutionelle Investoren und Privatanleger in Großbritannien und mehreren weiteren europäischen Ländern, in denen er die entsprechende Vertriebszulassung hat. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...