Nissan bietet über seine Händler ab sofort ein weiteres Wallbox-Modell für das heimische Laden von Elektroautos an. Das neue Einsteigermodell Pulsar Plus des spanischen Herstellers Wallbox Chargers ist mit 869 Euro brutto günstiger als die bisherige Variante für 1.060 Euro brutto. Die neue Einstiegs-Wallbox enthält keinen sogenannten Power Boost, was den günstigeren Preis erklärt. Der "Power Boost" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...