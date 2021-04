DJ LOTTO24 AG: Erneutes Kundenglück bei LOTTO24 - 3,2 Millionen Euro gehen über den Kooperationspartner GMX nach Hessen

DGAP-Media / 2021-04-12 / 15:49 48-jährige Hessin gewinnt 3,2 Millionen Euro. Text & Bild können zur redaktionellen Verwendung frei genutzt werden. Erneutes Kundenglück bei LOTTO24 - 3,2 Millionen Euro gehen über den Kooperationspartner GMX nach Hessen (Hamburg, 12. April 2021) In der Samstagsziehung der deutschen Lotterie LOTTO 6aus49 vom 10. April 2021 ist schon wieder eine Kundin von LOTTO24 (lotto24.de, tipp24.com), dieses Mal über den langjährigen Kooperationspartner GMX, zum Millionär geworden! Mit den Zahlen 4, 6, 9, 15, 27 und 45 erzielte die 48-jährige Hessin den einzigen Treffer in der Gewinnklasse zwei und darf sich nun über 3,2 Millionen Euro freuen. Nur die Superzahl 7 trennte Sie vom Jackpot, der mit 12,4 Millionen Euro ebenfalls geknackt wurde. "Dass wir nur einen Tag nach unserem Eurojackpot-Millionär aus Baden-Württemberg erneut eine Kundin mit der Lotterie LOTTO 6aus49 zur Multimillionärin machen dürfen, erfüllt uns mit Stolz und Freude", so Jonas Mattsson, Finanzvorstand der LOTTO24 AG. "Wir drücken allen Kunden die Daumen, dass der nächste Spielschein auch für sie das ganz große Glück bereithält!" Nach dem erfolgreichen Abschluss der Übernahme durch die ZEAL Network SE ist die LOTTO24 AG seit dem 14. Mai 2019 Teil der ZEAL-Gruppe. Sowohl LOTTO24 als auch Tipp24 sind offizielle Partner des Deutschen Lotto- und Totoblocks (DLTB). LOTTO24 bietet in Kooperation mit WEB.DE und GMX seit knapp zehn Jahren einen gemeinsamen Lottoservice an. Über die LOTTO24 AG: Die LOTTO24 AG ist der führende deutsche Online-Anbieter von Lotterieprodukten (lotto24.de, tipp24.com). LOTTO24 vermittelt Spielscheine von Kunden an die staatlichen Landeslotteriegesellschaften sowie die Deutsche Fernsehlotterie und erhält hierfür eine Vermittlungsprovision. Zum Angebot zählen unter anderem LOTTO 6aus49, Spiel 77, Super 6, Eurojackpot, GlücksSpirale, Spielgemeinschaften, Keno, die Deutsche Fernsehlotterie und freiheit+. Nach der Gründung im Jahr 2010 und dem Börsengang 2012 an der Frankfurter Börse ist LOTTO24 heute Marktführer. 2019 wurde LOTTO24 mehrheitlich von der ZEAL Network SE übernommen und gehört seitdem zur ZEAL-Gruppe. Als stark wachsendes und zugleich service- und kundenorientiertes Unternehmen hat LOTTO24 den Anspruch, Kunden sowohl online als auch mobil ein besonders bequemes, sicheres und zeitgemäßes Spielerlebnis zu bieten. Kontakt: LOTTO24 AG Vanina Hoffmann Senior Manager Investor & Public Relations Tel.: +49 40 82 22 39 - 501 E-Mail: ir@lotto24.de Internet: lotto24-ag.de lotto24.de Ende der Pressemitteilung =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Emittent/Herausgeber: LOTTO24 AG Schlagwort(e): Lifestyle 2021-04-12 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: LOTTO24 AG Straßenbahnring 11 20251 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0)40 8 222 39 0 Fax: +49 (0)40 8 222 39 70 E-Mail: ir@lotto24.de Internet: www.lotto24-ag.de ISIN: DE000LTT2470 WKN: LTT247 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1183680 Ende der Mitteilung DGAP-Media =------------

1183680 2021-04-12

