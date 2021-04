FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für BHP von 2050 auf 2100 Pence angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Liam Fitzpatrick erhöhte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Prognosen für von ihm beobachtete Minenwerte. Damit reflektiert er die jüngste, breit angelegte Risiko-Rally, die auch in das erste Quartal hinein angedauert habe, sowie die Knappheit vieler Rohstoffe./la/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.04.2021 / 05:49 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00BH0P3Z91

