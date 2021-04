Wasserstoff-Aktien wie Nel ASA stehen derzeit im Fokus der Anleger. Dabei schraubte sich der Titel des norwegischen Branchenvertreters auf Jahressicht um 146% nach oben, während in der Drei-Jahres-Betrachtung sogar ein Plus von 772% auf der Kurstafel von Nel ASA steht. Am 13. Januar 2021 markierte die Nel ASA-Aktie ein neues 10-Jahres-Hoch bei 3,32 Euro - danach folgte eine 36%-ige...

