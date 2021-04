Cartier Resources hat positive Ergebnisse aus Tests zur Verbesserung der Effektivität des Abbaus auf der Chimo-Goldmine erhalten. Sie führen zu einer Verbesserung des Grads der Mineralisierung um satte 170 Prozent. Das spart Zeit und Geld!

Cartier Resources: Arbeiten an Wirtschaftlichkeitsstudie laufen!

Erst im März hatte Cartier Resources (0,32 CAD | 0,22 Euro; CA1467721082) eine neue Ressourcenstudie für die Chimo-Mine veröffentlicht und die Ressource um über 70 Prozent auf mehr als 2 Mio. Unzen Gold gesteigert (ausführlich hier). Nun macht man sich auf den Weg, auch einen Plan für einen Abbau auszuarbeiten und will im besten Fall noch zum Jahresende eine Wirtschaftlichkeitsrechnung (PEA) für den Abbau vorlegen. Denn Chimo hat einen gewaltigen Vorteil. Es liegt mitten in der etablierten Mining-Region Val-d'Or in der kanadischen Provinz Québec. Im nahen Umfeld befinden sich ein halbes Dutzend Verarbeitungsanlagen für das Erz. Somit ist der Bau einer eigenen Anlage, die abhängig von der Größe mit 50 Mio. bis 100 Mio. CAD veranschlagt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...