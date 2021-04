NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Axa vor den am 4. Mai erwarteten Aktivitätsindikatoren des französischen Versicherungskonzerns im ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 24,95 Euro belassen. Der Fokus dürfte auf den Kapitalkennziffern auf Basis der der Solvency II-Regeln für Versicherer der EU liegen, die der Ermittlung der Kapitalanforderungen für das operationelle Risiko dienen, schrieb Analyst Ashik Musaddi in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Solvency-II-Quote werde auf 207 Prozent geschätzt, was eine leichte Steigerung im Quartalsvergleich wäre. Zudem läge sie damit komfortabel über der Unternehmenszielspanne von 140 bis 190 Prozent./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2021 / 14:23 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.04.2021 / 14:39 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000120628

