Im Juli 2018 feierte das Management der creditshelf AG (DE000A2LQUA5) den damals erfolgreichen Börsengang des Fintech-Unternehmens. So wurden damals 206.250 Aktien zum Festpreis von 80 Euro verkauft, wobei die Firma ursprünglich sogar 250.000 Anteile platzieren wollte. Auch wenn die Frankfurter seitdem ihren Investoren regelmäßig sehr positive Nachrichten vermitteln, die eigentlich den Eindruck erwecken könnten, dass das Geschäftsmodell explosionsartig wächst, so dürfte sich innerhalb der Investorenbasis mittlerweile zunehmend Unmut breitmachen, da die Aktie seit dem IPO insgesamt eher in einem Abwärtstrend tendiert und deutlich unter dem Ausgabepreis notiert, wohingegen der Gesamtmarkt gleichzeitig zulegte.

