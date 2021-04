Der DAX hat sich am Montag weiterhin stabil gezeigt. Seit seinem Rekordhoch in der vergangenen Woche und darauffolgenden leichten Gewinnmitnahmen hält sich der deutsche Leitindex auf hohem Niveau. Mit einem Minus von 0,13 Prozent auf 15.215,00 Punkte ging er aus dem Handel. Seine Bestmarke von rund 15.312 Punkten hatte er am vergangenen Dienstag erreicht. Der MDAX für die mittelgroßen Werte gab um 0,81 Prozent auf 32.472,50 Punkte nach.Zykliker aus der Automobil-, der Chemie und der Baubranche, ...

