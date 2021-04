München (ots) - Zwei neue Highlights stehen im Disney Channel in den Startlöchern und werden den Zuschauern bald den Abend versüßen: die Erfolgsserien "Once Upon a Time - Es war einmal..." und "Modern Family"! Ab dem 12. April öffnet sich das Tor zum Märchenreich voller fantastischer Bewohner, denn dann wartet jeden Montag in der Primetime eine neue Doppelfolge von "Once Upon A Time - Es war einmal..." auf alle Fans.Ab dem 3. Mai geht es dann von zauberhaften Welten zurück in die turbulente und unfassbar witzige Realität mit "Modern Family" - immer Montag bis Samstag sind in der Regel Doppelfolgen jeweils ab 22 Uhr im Disney Channel zu sehen."Once Upon a Time - Es war einmal..." - Ab 12. April im Disney ChannelVon Schneewittchen über Rumpelstilzchen und Prinz Charming bis hin zu Captain Hook, alle sind sie Teil dieser sagenumwobenen Welt. Doch das Böse ist immer nur einen kleinen Schritt entfernt und so verfluchte eine wütende und mächtige Hexe das gesamte Märchenreich und ihre Bewohner, sodass diese ohne Erinnerung an ihr früheres Leben an einem schrecklichen Ort erwachten - in der Welt der Menschen. Nur Emma Swan kann Schneewittchen, Prinz Charming, Belle, Jiminy Cricket und Robin Hood von ihrem Schicksal befreien und den Fluch der bösen Hexe brechen. Eine unglaubliche Geschichte voller Magie und eine wahrlich märchenhafte Reise mit jeder Menge Action, Spannung aber auch Romantik beginnt!Die abenteuerliche Hit-Show "Once Upon a Time - Es war einmal..." kommt endlich wieder ins Free TV. Mit einer Mischung aus altbekannten Märchen, neuen Figuren, unerwarteten Bündnissen und dem ewigen Kampf zwischen Gut und Böse startet die Serie im Disney Channel und führt die Zuschauer in eine Welt, deren Figuren bekannt sind, aber nichts so ist wie es scheint....Sendehinweis:"Once Upon a Time - Es war einmal", ab dem 12.04.2021 immer montags in einer Doppelfolge um 20.15 Uhr"Modern Family" - Ab 3. Mai im Disney ChannelTurbulent, herzerwärmend und unfassbar lustig mischt der Pritchett-Dunphy-Tucker-Clan den Abend auf! Immer Montag bis Samstag werden die Lachmuskeln ausgiebig trainiert, wenn die liebenswerten Charaktere der Erfolgsserie aus jeder typischen Alltags-Familiensituation ihr eigenes Comedy-Highlight machen. Laut und chaotisch jagt ein Missgeschick das andere, von überaus peinlich bis tief berührend ist alles dabei.Die einzelnen Mitglieder der Großfamilie könnten nicht unterschiedlicher sein, doch wie heißt es so schön: Seine Familie kann man sich nicht aussuchen... Wenn es am Ende darauf ankommt, dann hält die Familie immer zusammen und stellt sich jeder Herausforderung gemeinsam.Sendehinweis:"Modern Family", ab dem 03.05.2021 immer montags bis samstags in der Regel in Doppelfolge um 22.00 UhrProgramm-Informationen und druckfähiges Bildmaterial: www.disney-content.deMehr Infos auf der Website: www.DisneyChannel.deYouTube: https://www.youtube.com/user/DisneyChannelGermanyÜber den Disney ChannelDer frei empfangbare Disney Channel konzentriert das Programmangebot - darunter TV-Premieren, Serien, Filmklassiker und lokal eigenproduzierte Formate - tagsüber auf Kinder, am Abend stehen Familien und insbesondere Erwachsene im Fokus. Weitere Infos unter www.DisneyChannel.de.Für Rückfragen & weitere Informationen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung:PressekontaktS&L MedianetworxKerstin Gehrke, T: + 49 (0)89 236 849 783, E-Mail: kgehrke@medianetworx.deAnna Lena Kirnberger, T: + 49 (0)89 236 849 766, E-Mail: akirnberger@medianetworx.deThe Walt Disney Company GSASenior Manager PR Disney+ & Disney Channels, Cornelia Runkel, T: +49 (0) 89 99 340 0, E-Mail: Cornelia.Runkel@disney.comBildredaktion, Karin Schlamp, T: +49 (0) 89 127 1061 19, E-Mail: disney-bildredaktion@interactive21.deOriginal-Content von: The Walt Disney Company GSA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65386/4887117