Dallas (ots/PRNewswire) - Crown Aesthetics, ein Geschäftsbereich von Crown Laboratories, Inc., freut sich bekannt zu geben, dass der SkinPen Precision, das erste von der FDA zugelassene Mikronadelungsgerät und Technologieführer für Hauterneuerung, jetzt eine direkte Vertretung in Großbritannien und Irland hat.Die Markteinführung von Crown Aesthetics (früher bekannt unter dem Namen Bellus Medical) ist eine bedeutende organisatorische Investition, die das Engagement von Crown für seine Kunden und Patienten unterstreicht. Crown ist bekannt für sein Streben nach Spitzenleistungen, und seine Investitionen gewährleisten den erstklassigen Service, den die Kunden und Patienten des SkinPen Precision weltweit erwarten."Indem wir unsere SkinPen-Kunden direkt unterstützen und so für eine steigende Kundennachfrage sorgen, helfen wir ihnen, ihre Praxen zu erweitern", erklärte Andy Moulton, Internationaler Vertriebsleiter bei Crown Aesthetics. "Sie erhalten jetzt genau das Höchstniveau an Schulung, Ausbildung und Kundenservice, das ihnen gerecht wird."Der SkinPen Precision wurde 2013 eingeführt, basiert auf über 90 Validierungsstudien* und ist ein hochmodernes, in den USA entwickeltes und hergestelltes Gerät für die Hauterneuerung. Zu den CE-Verwendungszwecken des SkinPen gehören unter anderem die Behandlung zur Verbesserung des Erscheinungsbildes von Aknenarben im Gesicht bei Erwachsenen ab 22 Jahren sowie zur Verbesserung des Erscheinungsbildes von feinen Linien und Falten im Gesicht und am Hals. Mit dem SkinPen können außerdem Pigmentierungsbedingungen (Dyschromie) einschließlich Melasma, Vitiligo und Lentigo solaris (Alters- oder Sonnenflecken) behandelt werden. Der SkinPen Precision ist ein medizinisches Gerät der Klasse IIa, das kontrollierte Mikroverletzungen verursacht, um die natürliche Wundheilungsreaktion des Körpers zu stimulieren und Narbengewebe umzugestalten. Der preisgekrönte SkinPen hat ein hervorragendes Sicherheitsprofil und hat sich bei allen Hauttypen nach dem Fitzpatrick-Modell als klinisch wirksam erwiesen. Die Patienten erleiden minimale Zellschäden und müssen mit wenig bis gar keinen Ausfallzeiten rechnen.SKINPEN® PRECISION IST FÜR SIE DA:Öffnungszeiten: Montag - Freitag 9:00 - 17:00 UhrBestellungen oder Fragen- Kunden aus dem Vereinigten Königreich: Uk.Orders@CrownAesthetics.com- Kunden aus Irland: Ie.Orders@CrownAesthetics.comWichtige Kontakte bei Crown AestheticsKundenservice (Ballyclare, Nordirland)Lisa Scott, Spezialistin für Kundenerfolglscott@crownaesthetics.comVereinigtes Königreich: 028 9334 4411Irland: +44 28 9334 4411Marketing und KommunikationReena Sandhu, Leiterin des Bereichs Marketing für Ästhetik, Vereinigtes Königreich/Irlandrsandhu@crownaesthetics.com, 07365 145 207Allgemeine Anfragen - enquiries@crownaesthetics.comMedizinisch/Klinisch - medinfo@crownaesthetics.comSkinPen Precision-Websites:- Vereinigtes Königreich und Irland: www.skinpen.uk- International: www.skinpen.com/internationalInformationen zu CrownCrown, ein in Privatbesitz befindliches, voll integriertes globales Hautpflegeunternehmen, hat sich der Entwicklung und Bereitstellung eines vielfältigen Portfolios an ästhetischen, Schönheits- und therapeutischen Hautpflegeprodukten verschrieben, die die Lebensqualität seiner Kunden verbessern. Crown ist ein innovatives Unternehmen, das sich auf die wissenschaftliche Erforschung der Hautpflege konzentriert. Sein stetiges Streben nach therapeutischer Exzellenz und verbesserten Patientenresultaten ist der Grund dafür, dass das Unternehmen auf dem Gebiet der Dermatologie und Ästhetik eine führende Position einnimmt. Crown wird seit sieben Jahren in der Liste der am schnellsten wachsenden privaten Unternehmen Inc. 5000 geführt und hat seine Präsenz auf über 38 Länder ausgeweitet. Weitere Informationen über Crown oder seine Produkte finden Sie auf www.crownlaboratories.com.Informationen zu Crown AestheticsCrown Aesthetics, das führende Unternehmen für medizinische Ästhetik, hat es sich zur Aufgabe gemacht, führende Praxen für Ästhetik auf der ganzen Welt beim Wachstum ihres Geschäfts zu unterstützen, indem wir beeindruckende Ergebnisse bei der Verjüngung und Wiederherstellung erzielen. Unsere nicht-invasiven Innovationen - SkinPen®, das erste FDA-geprüfte Microneedling-Gerät, das Post-Microneedling-Protokoll Skinfuse® und das Thrombozyten-reiche Plasma (PRP)-System ProGen Advantage - fungieren als "Gateway"-Produkte, die neue Zielgruppen in die Praxis locken. Crown Aesthetics hat seinen Sitz in Dallas, Texas, und setzt Branchenstandards für Wirksamkeit, Sicherheit und Innovation. Damit bieten wir unseren Kunden stets die beste ästhetische Versorgung in der Branche. * Daten zu Crown Aesthetics liegen vor.Angaben zur Indikation in den USA, eine vollständige Zusammenfassung der klinischen Studien sowie wichtige Sicherheitsinformationen, einschließlich Kontraindikation und Verwendung des SkinPen Precision-Mikronadelungsgeräts, finden Sie unter www.skinpen.com.