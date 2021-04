Der deutsche Aktienindex DAX hat heute einen Handel in sehr geringen Spannen hinter sich. Offensichtlich wollten sich viele Investoren vor der nun beginnenden Berichtssaison erst einmal Ergebnisse sehen und damit eine Bestätigung für die bereits eingepreisten Prognosen.Der DAX schwankte im Tagesverlauf um seinen Vorwochenschluss und gab zum Handelsschluss dann 19 Punkte auf 15.215 Punkte ab. In New York liegt der DJIA aktuell mit 61 Punkten im Minus bei 33.739 Punkten, und auch der Nasdaq 100 liegt mit 27 Zählern im Minus bei 13.818 Punkten.Anzeige:Die Entwicklung der Corona-Zahlen wie auch die sich abzeichnende härtere politische Reaktion lastete dabei im Hintergrund weiter auf dem Sentiment. Davon können aber Curevac (NL0015436031) profitieren, die aktuell in New York 4,65 % auf 92,02 Dollar zulegen können. Der Aktie fehlt nicht mehr viel für ein deutlicheres Signal für den Abschluss der seit Mitte Februar laufenden zweiten Korrekturwelle. Zusammen mit dem ersten Korrekturtief qm 31.12.2020 ergäbe dies dann einen soliden Doppelboden. Vorerst bleibt aber erst noch ein Ausbruch über die Marke von 96,88 Dollar zu bewältigen.

