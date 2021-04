"Nachhaltig anzulegen, heisst in Fortschritt zu investieren und zu erkennen, dass Unternehmen, die sich den grössten Herausforderungen dieser Welt stellen, die besten Wachstumschancen haben" - so beschreibt der weltgrößte Vermögensverwalter Blackrock den immer wichtiger werdenden Investment-Trend "Nachhaltigkeit". Victoria Arnold, bei BlackRock in Deutschland für das Thema Nachhaltigkeit zuständig, spricht darüber, inwiefern "Nachhaltiges Investieren" auch ein "nachhaltiger Trend" ist. Neugierig geworden - Abonniere Kanal den Kanal von w:o TV - und verpasse kein Video mehr. - https://bit.ly/3rWyJQg - Alles zum Thema Börsen, Aktien, Rohstoffe, Zertifikate, Fonds und vieles mehr in Deutschlands Finanz-Community Nr.1: https://www.wallstreet-online.de/ - Jetzt ab 0 € traden mit dem Broker von Deutschlands größter Finanzcommunity! https://smartbroker.de/ Folge uns auch auf Social Media: ??Instagram: https://www.instagram.com/wallstreetonline/ https://www.instagram.com/smartbroker.de/ - Facebook: https://www.facebook.com/wallstreetonline - Twitter: https://twitter.com/wotwitt - Linkedin: https://www.linkedin.com/company/wallstreetonline-ag