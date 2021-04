NEW YORK (dpa-AFX) - Der Eurokurs ist am Montag innerhalb seiner Handelsspanne vom vergangenen Freitag geblieben. Im New Yorker Handel zeigte sich die Gemeinschaftswährung bei 1,1903 US-Dollar fast unbewegt und setzte damit ihre jüngste Konsolidierung nach den vorangegangenen Gewinnen fort.

Überraschend starke Daten aus dem Einzelhandel der Eurozone sorgten für etwas Auftrieb. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1904 (Freitag: 1,1888) Dollar festgesetzt und der Dollar damit 0,8401 (0,8412) Euro gekostet./gl/he