Tesla schaltet nach einer Konsolidierungsphase - im März ging es bis auf rund 560 Dollar hinab - wieder in den Vorwärtsgang. So kann das Papier des US-Elektroautobauers heute um rund vier Prozent zulegen und damit die 700-Dollar-Marke zurückerobern. Grund ist eine überaus optimistische Analysten-Einschätzung.Konkret hat Canaccord Genuity-Analyst Jed Dorsheimer die Aktie auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf satte1.071 Dollar erhöht hat. Daraus errechnet sich Aufwärts-Potenzial in Höhe von rund ...

