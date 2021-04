Der Sektor der erneuerbaren Energien befindet sich seit Mitte des ersten Quartals 2021 in einer starken Korrekturbewegung. So verlor der US - amerikanische Vorreiter Plug Power (US72919P2020) am heutigen Handelstag fast zweistellig. Dagegen scheint der Verlust von 3,25 % von Nel ASA (NO0010081235) und von PowerCell Sweden (SE0006425815) noch moderat auszufallen. Allerdings entwickeln sich die Aktien von PowerCell Sweden zu einem echten Sorgenkind innerhalb der Branche. Denn während die Konkurrenz immer noch mehr als doppelt so viel wert ist wie noch vor einem Jahr, verlor der Kurs von PowerCell Sweden auf Jahressicht sogar 11 %. Der schwedische Brennstoffhersteller gerät immer mehr unter Druck und das mit 1,25 Milliarden Euro bewertete Unternehmen könnte diese Woche sogar unter den wichtigen Widerstand bei 20,26 € pro Aktie fallen.

