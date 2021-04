Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



12.04.2021 / 22:23

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: Aktieselskabet af 1.2.2017

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Anders Holch Nachname(n): Povlsen Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Zalando SE

b) LEI

529900YRFFGH5AXU4S86

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000ZAL1111

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 86,8000 EUR 5208,00 EUR 86,8000 EUR 6076,00 EUR 86,8000 EUR 6076,00 EUR 86,8000 EUR 6076,00 EUR 86,8000 EUR 1128,40 EUR 86,8000 EUR 434,00 EUR 86,8000 EUR 5208,00 EUR 86,8000 EUR 8680,00 EUR 86,8000 EUR 8680,00 EUR 86,8400 EUR 3126,24 EUR 86,8400 EUR 3213,08 EUR 86,8400 EUR 2952,56 EUR 86,8400 EUR 781,56 EUR 86,8600 EUR 4343,00 EUR 86,8600 EUR 5211,60 EUR 86,8600 EUR 8686,00 EUR 86,8600 EUR 4864,16 EUR 86,8600 EUR 3648,12 EUR 86,8600 EUR 6948,80 EUR 86,8600 EUR 6080,20 EUR 86,8600 EUR 7556,82 EUR 86,8600 EUR 1910,92 EUR 86,8400 EUR 8684,00 EUR 86,8400 EUR 3473,60 EUR 86,8600 EUR 8686,00 EUR 86,8400 EUR 6078,80 EUR 86,8400 EUR 6513,00 EUR 86,8600 EUR 6080,20 EUR 86,8400 EUR 2605,20 EUR 86,8400 EUR 6078,80 EUR 86,8600 EUR 7904,26 EUR 86,8600 EUR 781,74 EUR 86,8600 EUR 6080,20 EUR 86,8600 EUR 1824,06 EUR 86,8600 EUR 781,74 EUR 86,8600 EUR 7383,10 EUR 86,8600 EUR 2605,80 EUR 86,8600 EUR 2605,80 EUR 86,8600 EUR 6080,20 EUR 86,8600 EUR 3040,10 EUR 86,8600 EUR 8686,00 EUR 86,8600 EUR 1216,04 EUR 86,8600 EUR 8686,00 EUR 86,8600 EUR 5211,60 EUR 86,8600 EUR 8512,28 EUR 86,8600 EUR 2518,94 EUR 86,8400 EUR 6078,80 EUR 86,8200 EUR 5209,20 EUR 86,8000 EUR 5208,00 EUR 86,8200 EUR 5209,20 EUR 86,8200 EUR 868,20 EUR 86,8200 EUR 2604,60 EUR 86,8600 EUR 6080,20 EUR 86,8600 EUR 2605,80 EUR 86,8600 EUR 6080,20 EUR 86,8600 EUR 6080,20 EUR 86,8200 EUR 4861,92 EUR 86,8600 EUR 8686,00 EUR 86,8600 EUR 1389,76 EUR 86,8600 EUR 2779,52 EUR 86,8400 EUR 4255,16 EUR 86,8600 EUR 6688,22 EUR 86,8600 EUR 4256,14 EUR 86,8600 EUR 8686,00 EUR 86,8600 EUR 5124,74 EUR 86,8600 EUR 86,86 EUR 86,8600 EUR 4343,00 EUR 86,8600 EUR 8686,00 EUR 86,8600 EUR 2518,94 EUR 86,8600 EUR 1824,06 EUR 86,8600 EUR 6861,94 EUR 86,8600 EUR 8338,56 EUR 86,8600 EUR 2605,80 EUR 86,8600 EUR 260,58 EUR 86,8400 EUR 3213,08 EUR 86,8400 EUR 3820,96 EUR 86,8400 EUR 86,84 EUR 86,8600 EUR 5211,60 EUR 86,8600 EUR 8686,00 EUR 86,8600 EUR 3040,10 EUR 86,8600 EUR 6080,20 EUR 86,8600 EUR 2605,80 EUR 86,8600 EUR 6080,20 EUR 86,8600 EUR 2953,24 EUR 86,8400 EUR 3039,40 EUR 86,8400 EUR 4255,16 EUR 86,8600 EUR 8686,00 EUR 86,8600 EUR 8686,00 EUR 86,8600 EUR 4343,00 EUR 86,8600 EUR 1737,20 EUR 86,8600 EUR 6948,80 EUR 86,8600 EUR 5211,60 EUR 86,8600 EUR 86,86 EUR 86,8600 EUR 6080,20 EUR 86,8600 EUR 8686,00 EUR 86,8600 EUR 3040,10 EUR 86,8600 EUR 3300,68 EUR 86,8600 EUR 5211,60 EUR 86,8200 EUR 6077,40 EUR 86,8400 EUR 2605,20 EUR 86,8600 EUR 6080,20 EUR 86,8600 EUR 5211,60 EUR 86,8600 EUR 3474,40 EUR 86,8600 EUR 8425,42 EUR 86,8600 EUR 6080,20 EUR 86,8600 EUR 3126,96 EUR 86,8600 EUR 6080,20 EUR 86,8600 EUR 2605,80 EUR 86,8000 EUR 6076,00 EUR 86,8200 EUR 8682,00 EUR 86,8400 EUR 8684,00 EUR 86,8600 EUR 8686,00 EUR 86,8600 EUR 3821,84 EUR 86,8600 EUR 4864,16 EUR 86,8600 EUR 6080,20 EUR 86,8600 EUR 5211,60 EUR 86,8600 EUR 6080,20 EUR 86,8600 EUR 1997,78 EUR 86,8600 EUR 8686,00 EUR 86,8600 EUR 5211,60 EUR 86,8600 EUR 173,72 EUR 86,8600 EUR 6080,20 EUR 86,8600 EUR 8686,00 EUR 86,8600 EUR 3474,40 EUR 86,8600 EUR 6080,20 EUR 86,8600 EUR 2605,80 EUR 86,8600 EUR 2171,50 EUR 86,8600 EUR 5385,32 EUR 86,8600 EUR 6080,20 EUR 86,8400 EUR 6078,80 EUR 86,8600 EUR 9120,30 EUR 86,8600 EUR 8686,00 EUR 86,8600 EUR 8686,00 EUR 86,8600 EUR 6080,20 EUR 86,8600 EUR 6080,20 EUR 86,8600 EUR 5211,60 EUR 86,8600 EUR 8686,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 86,8505 EUR 691590,3400 EUR

e) Datum des Geschäfts

2021-04-07; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: AQUIS EXCHANGE EUROPE MIC: AQEU

