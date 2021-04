DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 15.243 Pkt - Eckert & Ziegler gesucht

FRANKFURT (Dow Jones)-- Der nachbörsliche Handel verlief am Montag vergleichsweise ruhig, wie ein Händler von Lang & Schwarz sagte. Eckert & Ziegler profitierten mit einem Plus von 1,2 Prozent von einer Lizenzerteilung in Brasilien. Dabei geht es um den Import und Vertrieb von Technetium-Generatoren. Deutsche Beteiligungs AG waren wegen einer Bezugsrechtskapitalerhöhung vom Handel ausgesetzt. Siemens Healthineers reagierten kaum (+0,2%) auf die Meldung, dass das Unternehmen den Verkauf der Ultraschallsparte erwägt.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 15.243 15.215 +0,2% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

