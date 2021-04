C3 AI (NYSE: AI) und Yokogawa Electric Corporation (TOKYO: 6841) ("Yokogawa") gaben heute bekannt, dass Yokogawa die C3 AI Suite als Plattform ausgewählt hat, um KI-Anwendungen für Unternehmen zu verbessern und ihre digitalen Transformationslösungen und -dienste für Industriekunden zu ergänzen.

Yokogawa unterzeichnete einen mehrjährigen Vertrag, der es dem Unternehmen und der hundertprozentigen Tochtergesellschaft KBC ermöglicht, die C3 AI Suite mit ihren erweiterten KI-Funktionen in ihrem Softwareportfolio bereitzustellen. Yokogawa und KBC implementieren führende Technologien und Best Practices und setzen ihre Strategie durch technische und kommerzielle Spitzenleistungen in Ergebnisse um, die durch technische Simulationen und Analysen untermauert und durch Betriebstechnologie und digitale Dienste systematisiert werden.

Yokogawa erwartet, dass C3 AI eine entscheidende Rolle in seinen KI-fähigen Angeboten spielt, die eine optimierte Produktivität für Kunden, ein höheres Maß an industrieller Autonomie und die Schaffung neuer Geschäftsmöglichkeiten in allen vertikalen Branchen, einschließlich Stromerzeugung, erneuerbaren Energien, Bergbau und Metalle, Chemikalien sowie Öl und Gas, bieten.

"Die C3 AI Suite bietet neue Möglichkeiten, um hochmoderne KI auf Unternehmensebene nahtlos in unser Softwareportfolio zu integrieren", sagte Yu Dai, Yokogawa-Direktor und Senior Vice President des Digital Solutions Headquarters des Unternehmens. "Unsere anfängliche Arbeit mit C3 AI wird die digitale Transformation durch genauere Simulationen für unsere Kunden vorantreiben und zu Verbesserungen ihrer betrieblichen Effizienz und Margen führen."

"Mit der C3 AI Suite, welche die marktführenden Angebote von Yokogawa in allen Branchen unterstützt, können sich Kunden auf schnellere, genauere und skalierbarere Tools zur Rationalisierung des Betriebs und zur Steigerung des Geschäftsergebnisses freuen", so Tom Siebel, Vorsitzender und CEO von C3 AI. "Die Kombination der einzigartigen Stärken von Yokogawa in Bezug auf Messung, Steuerung und Simulation mit der führenden Unternehmens-KI-Software von C3 AI wird zu einer Verbesserung der Abläufe in allen Branchen führen."

Der Vertrag ermöglicht es C3 AI auch, durch die Zusammenarbeit mit Yokogawa eine direkte Präsenz in Japan aufzubauen.

Über C3.ai, Inc.

C3.ai, Inc. (NYSE:AI) ist ein führender Anbieter von KI-Software für Unternehmen zur Beschleunigung der digitalen Transformation. C3 AI liefert eine Produktfamilie von vollständig integrierten Produkten: C3 AI Suite, eine End-to-End-Plattform für die Entwicklung, den Einsatz und den Betrieb umfangreicher KI-Anwendungen; C3 AI Applications, ein Portfolio branchenspezifischer SaaS-KI-Anwendungen; C3 AI CRM, eine Suite branchenspezifischer CRM-Anwendungen, die für KI und maschinelles Lernen entwickelt wurden; und C3 AI Ex Machina, eine No-Code-KI-Lösung, um Datenwissenschaft auf alltägliche Geschäftsprobleme anzuwenden. Der Kern des Angebots von C3 AI ist eine offene, modellgesteuerte KI-Architektur, die die Datenwissenschaft und Anwendungsentwicklung drastisch vereinfacht. Erfahren Sie mehr auf: https://c3.ai/

Über Yokogawa

Yokogawa wurde 1915 gegründet und ist in den Bereichen Messung, Steuerung und Informationen tätig. Der Geschäftsbereich für Industrieautomation bietet wichtige Produkte, Dienstleistungen und Lösungen für eine Vielzahl von Prozessindustrien wie Öl, Chemie, Erdgas, Strom, Eisen und Stahl sowie Zellstoff und Papier. Mit dem Geschäftsbereich Life Innovation will das Unternehmen die Produktivität über die gesamte Wertschöpfungskette der Pharma- und Lebensmittelbranche radikal verbessern. Die Bereiche Tests und Messungen, Luftfahrt und andere Branchen bieten weiterhin wichtige Hilfsmittel und Geräte mit branchenführender Präzision und Zuverlässigkeit. Yokogawa kooperiert mit seinen Kunden über ein globales Netzwerk von 114 Unternehmen in 62 Ländern und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 3,7 Milliarden USD. Weitere Informationen finden Sie unter www.yokogawa.com/.

Die Namen der hier erwähnten Unternehmen, Organisationen, Produkte, Dienstleistungen und Logos sind entweder eingetragene Marken oder Marken der C3 AI, Yokogawa Electric Corporation oder ihrer jeweiligen Inhaber.

