Die Transaktion ist Teil der Cannabinoid-Produktionsstrategie von KD Pharma

Die KD Pharma Group hat die Produktionsanlagen eines Cannabinoid-Herstellers mit Sitz in der Schweiz übernommen. Mit diesem Schritt erhält KD Pharma Zugriff auf die erforderliche Technologie für die Herstellung von Pharmawirkstoffen, die auf Phytocannabinoiden und anderen Pflanzenextrakten basieren. Diese Technologie, die in Kombination mit anderen Fraktionierungs- und Trenntechnologien von KD einsetzbar ist, ergänzt das Lipid-Technologieportfolio von KD.

"KD Pharma ist in der Lipid-Technologie führend und konzentriert sich vor allem auf Omega-3-Fettsäuren, unsere Technologiepalette ist aber auch für Anwendungen mit anderen Lipidquellen wie z. B. Cannabinoide geeignet", so Oscar Groet, CEO der KD Pharma Group. "Wir haben uns das Ziel gesetzt, unser Technologieportfolio auszuweiten und Pharmawirkstoffe aus Cannabinoiden und Pflanzenextrakten zu entwickeln", so Groet weiter, "und diese Produktionsanlagen eröffnen der KD Pharma zusätzliche Wege zur Entwicklung neuer Produkte für diesen Wachstumsmarkt."

Die KD Pharma Group hat außerdem eine neuartige Extraktionsmethode von Herbolea Biotech S.r.l. lizenziert und erwartet, bis zum Jahresende eine vollständige lizenzierte cGMP-Fertigungseinrichtung in Betrieb zu nehmen.

Über die KD Pharma Group

Die KD Pharma Group ist ein Auftragshersteller, der pharmazeutische und nutrazeutische Produkte entwickelt. Überdies zählt sie zu den weltweit größten Herstellern von Omega-3-Fettsäure. Sie beschäftigt mehr als 500 Mitarbeiter und hat Niederlassungen in Großbritannien, Norwegen, Deutschland, der Schweiz und den USA. Die hochmoderne Technologie der KD Pharma Group ist durch zahlreiche Patente geschützt. Weitere Informationen finden Sie unter www.kdpharmagroup.com.

