Washington (ots/PRNewswire) - Arc XP gibt heute den Start seiner hochmodernen eCommerce-Plattform Arc Commerce bekannt, die Markenvermarkter mit den Werkzeugen und Fähigkeiten ausstattet, um durch Brand Storytelling tiefere Beziehungen zu den Verbrauchern aufzubauen und Omnichannel-Umsatzziele zu erreichen. Die Golden State Warriors und das Chase Center werden der erste Kunde sein, der Arc Commerce nutzt, um einen neuen Hospitality-Marktplatz namens SuiteXchange zu starten."Marken erkennen heute den Wert von hochwertigem, konsistentem Storytelling als Möglichkeit, tiefere Verbindungen mit ihren Kunden aufzubauen. In diesem Sinne hat Arc umfangreiche Tools für die Content-Erstellung mit robusten eCommerce-Funktionen kombiniert und damit eine bisher unerfüllte, aber wachsende Nachfrage von Einzelhändlern bedient, die eine Lösung suchen, die alle Marketing- und Geschäftsanforderungen erfüllt", sagt Scot Gillespie, CTO und GM von Arc XP. "Arc Commerce bietet Marktführern, wie den Golden State Warriors, eine einzigartige Lösung, die sie schnell auf den Markt bringen können, um ihre Kundenbeziehungen und ihr Storytelling mit SuiteXchange nahtlos zu unterstützen. Wir freuen uns auf die nächste Etappe unserer Reise und darauf, ein erstklassiger Commerce-Partner für Marken zu sein."Die Cloud-Native Plattform Arc XP vereint das beste Headless-CMS der Branche mit modernstem Headless-Commerce und einem Front-End-Storefront-Erlebnis. Arc Commerce-Funktionen:- Marketer-first Design, das die Benutzerfreundlichkeit und Kontrolle betont, so dass Marketer ihre Commerce-Strategie entwickeln und umsetzen können, ohne sich auf Entwicklungs- und Design-Teams verlassen zu müssen.- Nahtlose Integration, die die Vorteile einer SaaS-Umgebung nutzt und es großen oder skalierenden Unternehmen ermöglicht, neue Commerce-Erlebnisse schnell und mit minimaler Unterbrechung für das Unternehmen zu starten.- Außergewöhnliche Merchandising-Funktionen wie Echtzeit-Bestandsmanagement, Auktions- und Gebotsfunktionen, ausgefeiltes Produktinformationsmanagement (PIM) sowie eine Headless-API, die es Marken ermöglicht, Omnichannel-B2C-Erlebnisse zu schaffen.- Verbessertes Testen und Targeting für Kampagnen und Angebote, erweiterte Zielgruppensegmentierung und Targeting-Funktionen, Identitätsmanagement, Kundenservice und eine robuste Zahlungsinfrastruktur, die viele verschiedene Gateways für den globalen Verkauf unterstützt."Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Arc XP bei der Einführung von SuiteXchange, einem neuen Marktplatz, der einen Mehrwert für bestehende Suite-Kunden schafft, uns hilft, eine neue Kundenbasis zu erreichen und zusätzliche Umsätze zu generieren", sagt Brandon Schneider, Chief Revenue Officer der Golden State Warriors. "Die Digital Experience Platform von Arc bietet uns alle Tools und Möglichkeiten, um diese neue Initiative nahtlos zu starten und die Fähigkeit, dieses Geschäft schnell zu skalieren, wenn wir mit anderen Teams und Veranstaltungsorten zusammenarbeiten. Wir freuen uns darauf, die Arc XP Plattform zu nutzen, wenn wir mit diesem neuen Projekt auf den Markt gehen."Arc Commerce baut auf dem Erfolg der Abonnement-Plattform von Arc auf, die in den letzten sechs Monaten 20 neue Kunden gewonnen hat und weltweit mehr als 50 Millionen registrierte und zahlende Nutzer unterstützt.Informationen zu Arc XPArc XP (www.arcxp.com) ist eine Cloud-basierte Plattform für digitale Erlebnisse, die Unternehmen, Einzelhandelsmarken sowie Medien- und Unterhaltungsorganisationen dabei unterstützt, Inhalte zu erstellen und zu verteilen, den digitalen Handel voranzutreiben und leistungsstarke Multichannel-Erlebnisse zu liefern. Als Geschäftsbereich der Washington Post hat Arc XP die digitale Transformation von Kunden auf der ganzen Welt vorangetrieben und bedient derzeit mehr als 1.500 Websites in 24 Ländern, die monatlich mehr als 1,5 Milliarden Besucher erreichen.Pressekontakt:Molly Gannon,molly.gannon@washpost.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1318597/Arc_Publishing_Logo.jpgOriginal-Content von: Arc XP, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154627/4887167