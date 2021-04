WOCHENVORSCHAU: Termine bis 26. April 2021

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Montag, den 26. April:

DIENSTAG, DEN 13. APRIL 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Givaudan, Q1-Umsatz

07:00 DEU: Bauer, Jahreszahlen (detailliert) (Online-Pk 10.00 h) 07:30 DEU: Dermapharm Holding, Jahreszahlen (detailliert) 08:00 NLD: Just Eat Takeaway.com, Q1-Umsatz

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure 11:00 DEU: VNG, Bilanz-Pk

17:45 FRA: LVMH, Q1-Umsatz



TERMINE KONJUNKTUR

CHN: Handelsbilanz 03/21

DEU: Bundeswirtschaftsministerium Monatsbericht 04/21

08:00 GBR: Industrieproduktion 02/21

08:00 GBR: Handelsbilanz 02/21

08:00 DEU: Großhandelspreise 03/21

08:00 ROU: Verbraucherpreise 03/21

09:00 CZE: Verbraucherpreise 03/21

10:00 ITA: Industrieproduktion 02/21

11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 04/21

14:30 USA: Verbraucherpreise 03/21

14:30 USA: Realeinkommen 03/21

22:30 USA: API-Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: BGH verkündet Urteil nach Schadenersatz-Klage eines Diesel-Besitzers gegen VW, Karlsruhe 10:30 DEU: Institut der deutschen Wirtschaft Pk zur Studie "Wer zahlt die Krise? Wie Deutschland die Corona-Schulden bewältigt" - online MITTWOCH, DEN 14. APRIL 2021



TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Hella, Q3-Zahlen

07:00 NLD: TomTom, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Tesco, Jahreszahlen

12:45 USA: J.P. Morgan Chase & Co, Q1-Zahlen

13:30 FRA: Airbus Group, Hauptversammlung

13:30 USA: Goldman Sachs, Q1-Zahlen

13:50 USA: Wells Fargo, Q1-Zahlen

14:00 NLD: Ahold Delhaize, Hauptversammlung

17:00 USA: HP Enterprise, Hauptversammlung

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: Julius Bär, Hauptversammlung

NLD: KPN, Hauptversammlung

USA: Moderna, Moderna Vaccines Day

USA: Bed Bath & Beyond, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 02/21

07:00 FIN: Verbraucherpreise 03/21

08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 02/21 09:00 SVK: Verbraucherpreise 03/21

09:00 ESP: Verbraucherpreise 03/21

09:30 SWE: Verbraucherpreise 03/21

11:00 EUR: Industrieproduktion 02/21

11:30 DEU: Anleihe / Laufzeit: 30 Jahre / Volumen: 1 Mrd EUR 14:30 USA: Im- und Exportpreise 03/21

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

20:00 USA: Beige Book

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Online-Pk Deutsche Umwelthilfe zu neuem Abgasbetrug mit Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer DUH und Axel Friedrich, Projektleiter Emissions-Kontroll-Institut. 11:00 LUX: Urteile des EU-Gerichts zu Klagen von Ryanair EU gegen staatliche Corona-Hilfen für SAS und Finnair DONNERSTAG, DEN 15. APRIL 2021



TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 03/21

10:00 DEU: Bilfinger, Hauptversammlung (online)

11:55 USA: UnitedHealth Group, Q1-Zahlen

12:00 ITA: Ferrari, Hauptversammlung

12:00 USA: Pepsico, Q1-Zahlen

12:30 DEU: Centogene, Jahreszahlen

12:45 USA: Bank of America, Q1-Zahlen

14:00 USA: Dow, Hauptversammlung

14:00 USA: Citigroup, Q1-Zahlen

14:30 CHE: Nestle, Hauptversammlung

14:30 NLD: Stellantis, Hauptversammlung (online)

18:00 FRA: L' Oréal, Q1-Umsatz

22:10 USA: Alcoa, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: VAT Group, Q1 Trading Update

DEU: Curevac, Jahreszahlen (Call 16.00 h)

ITA: UniCredit, Hauptversammlung sowie ao HV

USA: U.S. Bancorp, Q1-Zahlen

USA: BlackRock, Q1-Zahlen

USA: Delta Air Lines, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Verbraucherpreise 03/21 (endgültig)

08:00 DEU: Insolvenzen 01/21 und Trend März 2021

08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Beschäftigte) 02/21 08:45 FRA: Verbraucherpreise 03/21 (vorläufig)

10:00 POL: Verbraucherpreise 03/21 (endgültig)

10:00 ITA: Verbraucherpreise 03/21 (endgültig)

10:00 DEU: RWI Essen, Online-Pressekonferenz der Gemeinschaftsdiagnose Frühjahr 2021 der Institute ifo, IfW Kiel, IWH, RWI, DIW 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 03/21

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Empire State Index 04/21

14:30 USA: Philly Fed Index 04/21

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 03/21

15:15 USA: Industrieproduktion 03/21

16:00 USA: Lagerbeestände 02/21

16:00 USA: NAHB-Index 04721



SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: BDI-Online-Diskussion über Kohlenstoffkreisläufe - Anforderungen der deutschen Industrie an die Abscheidung, Nutzung und Speicherung von CO2 11:30 DEU: Pk zu Vorstellung der Polizeilichen Kriminalstatistik 2020 mit Innenminister Horst Seehofer, Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (IMK-Vorsitz) und dem BKA-Präsidenten Holger Münch 09:30 LUX: EuGH-Gutachten zur Haftung einer Tochtergesellschaft für Kartellrechtsverstoß der Muttergesellschaft 09:30 LUX: EuGH-Gutachten zu Leitlinien der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde, Luxemburg 13:00 DEU: Pk zu Gutachten zu den aktuellen Daten über die Treibhausgas-Emissionen Deutschlands, gemäß Paragraph 12 Klimaschutzgesetz 18:00 DEU: Digitale Premiere des neuen Elektro-Luxusliners EQS von Daimler

FREITAG, DEN 16. APRIL 2021



TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 DEU: Aumann, Jahreszahlen

08:00 CHE: Swiss Re, Hauptversammlung

10:00 DEU: Covestro, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Henkel, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Vonovia, Hauptversammlung (online)

12:30 USA: Bank of New York Mellon, Q1-Zahlen

12:45 USA: PNC Financial Services, Q1-Zahlen

13:30 USA: State Street, Q1-Zahlen

13:30 USA: Ally Financial, Q1-Zahlen

13:30 USA: Morgan Stanley, Q1-Zahlen

13:30 USA: State Street, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Auto1 Group, Geschäftsbericht



TERMINE KONJUNKTUR

04:00 CHN: BIP Q1/21

05:00 CHN: Industrieproduktion 03/21

04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 03/21

08:00 EUR: Acea, Kfz-Neuzulassungen 03/21

08:00 DEU: Destatis: Einnahmen aus der Luftverkehrsteuer Jahr 2020 08:30 CHE: Erzeugerpreise 03/21

08:30 CHE: Importpreise 03/21

09:00 AUT: Verbraucherpreise 03/21 (endgültig)

10:00 ITA: Handelsbialnz 02/21

11:00 EUR: Handelsbilanz 02/21

11:00 EUR: Verbraucherpreise 03/21 (endgültig)

14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 03/21

16:00 USA: Uni Michigan Verbauchervertrauen 04/21 (vorläufig) EUR: Moody's Ratingergebnis Großbritannien

SONSTIGE TERMINE

DEU: Online-Tag zum Thema "Wie künstliche Intelligenz die Produktionsarbeit der Zukunft verbessert". Welchen Nutzen KI in der Produktionsarbeit stiftet, zeigen Experten der beiden Stuttgarter Fraunhofer-Institute IPA und IAO ihren Gästen beim "International Open Lab Day". BEL: Informelle Tagung der Eurogruppe, Brüssel

MONTAG, DEN 19. APRIL 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

11:00 DEU: Rewe-Group, Jahres-Pk (online)

11:00 DEU: Hansgrohe Group, Jahres-Pk (online)

12:55 USA: Coca-Cola, Q1-Zahlen

22:15 USA: IBM, Q1-Zahlen

23:00 USA: United Airlines, Q1-Zahlen

FRA: Faurecia, Q1-Umsatz

TERMINE KONJUNKTUR

06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 02/21

06:30 JPN: Industrieproduktion 02/21

10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 02/21

SONSTIGE TERMINE

14:30 DEU: 22. "Deutscher Bankentag" (online). Veranstalter ist der Bundesverband deutscher Banken (BdB). Als Redner werden u.a. erwartet: Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing, Commerzbank-Chef Manfred Knof, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, Bundesfinanzminister Olaf Scholz DEU: Außenwirtschaftstage 2021 der Bundeswirtschaftsministeriums u.a. mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier CHN: Internationale Automesse in Shanghai (21.4.-28.4.21) 1. Pressetag EUR: Tagung der EU-Außenminister

DIENSTAG, DEN 20. APRIL 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

00:30 GBR: Rio Tinto, Q1 Operation Report

06:00 CHE: Sika AG, Q1-Umsatz

07:00 CHE: Zur Rose, Q1 Trading Update

07:00 DEU: Flatexdegiro, Q1-Zahlen

07:30 FRA: Danone, Q1-Umsatz

08:00 GBR: Associated British Foods, Halbjahreszahlen

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure 10:00 DEU: HanseMerkur, Bilanz-Pk

10:00 FRA: L' Oréal, Hauptversammlung

12:40 USA: Johnson & Johnson, Q1-Zahlen

13:00 USA: Procter & Gamble, Q3-Zahlen

13:30 USA: Abbott Laboratories, Q1-Zahlen

14:00 USA: Philip Morris, Q1-Zahlen

17:30 CHE: Vontobel, Hauptversammlung

17:40 CHE: Temenos Group, Q1-Zahlen

17:45 FRA: Kering, Q1-Umsatz

18:00 NLD: ASM International, Q1-Zahlen

22:00 USA: Netflix, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

SWE: Investor, Q1-Zahlen

SWE: Sandvik, Q1-Zahlen

USA: U.S. Bancorp, Hauptversammlung

USA: Lockheed Martin, Q1-Zahlen

USA: Travelers, Q1-Zahlen

USA: Moody's, Hauptversammlung

USA: Bank of America, Hauptversammlung

USA: Adobe, Hauptversammlung

USA: Harley-Davidson, Q1-Zahlen

USA: Boeing, Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 03/21 (endgültig) 08:00 DEU: Erzeugerpreise 03/21

08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 03/21

18:00 RUS: Arbeitslosenquote 03/21

18:00 RUS: Einzelhandelsumsatz 03/21

22:30 USA: API-Ölbericht (Woche)

MITTWOCH, DEN 21. APRIL 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

00:30 AUT: BHP, Q3 Production Report

07:00 DEU: Sartorius, Q1-Zahlen

07:00 CHE: Roche, Q1-Umsatz

07:00 NLD: ASML Holding, Q1-Zahlen

07:00 NLD: Akzo Nobel, Q1-Zahlen

07:00 SWE: Ericsson, Q1-Zahlen

07:15 NLD: Randstad, Q1-Umsatz

07:30 DEU: SNP Schneider-Neureither & Partner, Jahreszahlen 08:00 NLD: Heineken, Q1-Umsatz

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure 10:00 DEU: MTU Aero Engines, Hauptversammlung (online) 10:00 NLD: Shop Apotheke, Hauptversammlung (online)

10:30 DEU: Uzin Utz, Bilanz-Pk (online)

13:00 NLD: ABN Amro, Hauptversammlung

13:00 USA: Verizon Communications, Q1-Zahlen

17:45 FRA: Accor, Q1 Umsatz

18:00 AUT: Immofinanz, Jahreszahlen

19:00 DEU: Deutsche Börse, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Sartorius Stedim Biotech, Q1-Zahlen

ESP: Iberdrola, Q1-Zahlen

FIN: Elisa, Q1-Zahlen

FRA: Carrefour, Q1-Umsatz

SWE: Svenska Handelsbanken, Q1-Zahlen

USA: Whirlpool, Q1-Zahlen

USA: Halliburton, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 GBR: Verbraucherpreise 03/21

08:00 GBR: Erzeugerpreise 03/21

10:00 POL: Erzeugerpreise 03/21

10:00 POL: Industrieproduktion 03/21

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Umweltministerkonferenz (UMK) - Konferenz der Umweltminister und -senatoren der Bundesländer RUS: Der russische Präsident Wladimir Putin hält Rede an die Nation CHN: Beginn Internationale Automesse in Shanghai

DONNERSTAG, DEN 22. APRIL 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: SAP, Q1-Zahlen (Call 14.00 h)

07:00 DEU: Adva Optical, Q1-Zahlen

07:00 CHE: Credit Suisse, Q1-Zahlen

07:00 SWE: Tele2 AB, Q1-Zahlen

07:15 CHE: Nestle, Q1-Umsatz

07:30 CHE: Barry Callebaut, Halbjahreszahlen

07:30 SWE: Husqvarna, Q1-Zahlen

07:30 FRA: Renault, Q1-Umsatz

07:30 FRA: Orange, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Amadeus Fire, Q1-Zahlen

08:00 FRA: Hermes, Q1-Umsatz

08:00 GBR: Relx, Q1 Trading Update

08:00 GBR: Anglo American, Q1 Trading Update

09:30 DEU: Fortsetzung Prozess zu "Cum-Ex"-Aktiendeals vor dem Landgericht Wiesbaden 10:00 DEU: Hawesko, Bilanz-Pk (per Call)

10:00 AUT: Raiffeisen International, Hauptversammlung

10:30 DEU: Bosch, Bilanz-Pk (online)

11:00 ESP: Telefonica, Hauptversammlung

11:30 DEU: WIBank, Bilanz-Pk (online)

12:00 USA: Danaher, Q1-Zahlen

12:30 USA: AT&T, Q1-Zahlen

12:30 USA: Dow, Q1-Zahlen

13:30 CHE: Glencore, Anleger-Webcast

14:00 DEU: Deutsche Börse, Call zu den Q1-Zahlen

15:00 USA: Pfizer, Hauptversammlung

16:00 USA: Johnson & Johnson, Hauptversammlung

17:45 FRA: Vinci, Q1-Umsatz

18:00 FRA: Vivendi, Q1-Umsatz

22:02 USA: Intel, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

FIN: Wartsila, Q1-Zahlen

FRA: Pernod Ricard, Q3-Umsatz

FRA: Rexel, Q1-Umsatz

GBR: Rentokil Initial, Q1-Umsatz

SWE: Volvo AB, Q1-Zahlen

SWE: SKF, Q1-Zahlen

USA: American Airlines Group, Q1-Zahlen

USA: Valero Energy, Q1-Zahlen

USA: Blackstone, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Bundesfinanzministerium Monatsbericht 04/21

06:30 NLD: Arbeitslosenzahlen 03/21

08:00 CHE: Handelsbilanz 03/21

08:45 FRA: Geschäftsklima 04/21

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 04/21

10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 03/21

11:00 BEL: Verbrauchervertrauen 04/21

13:45 EUR: EZB Zinsentscheid mit Pk um 14.30 h Christine Lagarde 14:30 USA: CFNA-Index 03/21

14:30 USA: Erstanträge Arbeiteslosenhilfe (Woche)

16:00 USA: Frühindikator 03/21

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 03/21

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 04/21 (vorab)

SONSTIGE TERMINE

BEL: Informelle Tagung der EU-Energieminister, Brüssel 09:30 LUX: EuGH-Gutachten zur polnischen Klage gegen die EU-Urheberrechtsreform, Luxemburg CHN: Fortsetzung Internationale Automesse in Shanghai (bis 28.4.), Shanghai FREITAG, DEN 23. APRIL 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 CHE: LafargeHolcim, Q1-Umsatz

07:00 CHE: BB Biotech, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Software, Q1-Zahlen

07:20 FRA: Air Liquide, Q1-Umsatz

07:30 DEU: Daimler, Q1-Zahlen

07:30 FIN: Stora Enso, Q1-Zahlen

07:30 FRA: Remy Cointreau, Q4-Umsatz

08:00 NOR: Yara, Q1-Zahlen

09:00 DEU: Untersuchungsausschuss zum Bilanzskandal Wirecard. Als Zeugin geladen ist Bundeskanzlerin Angela Merkel. 10:00 DEU: Merck KGaA, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Schaeffler, Hauptversammlung (online)

13:00 USA: American Express, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: Schindler, Q1-Zahlen

SWE: Autoliv, Q1-Zahlen

SWE: Telia Company AB, Q1-Zahlen

USA: Schlumberger, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:01 GBR: Verbrauchervertrauen 04/21

01:30 JPN: Verbraucherpreise 03/21

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 04/21 (vorläufig) 08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 03/21

08:00 EUR: Acea, Neuzulassungen von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben Q1/21 09:15 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 04/21 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 04/21 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 04/21 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: Markit/CIPS PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 04/21 (1. Veröffentlichung) 12:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid

15:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 04/21 (1. Veröffentlichung) 16:00 USA: Neubauverkäufe 03/21

EUR: S&P Ratingergebnis Großbritannien, Griechenland, EFSF, Italien EUR: Fitch Ratingergebnis Niederlande, Finnland

SONSTIGE TERMINE

CHN: Fortsetzung Internationale Automesse in Shanghai (bis 28.4.) MONTAG, DEN 26. APRIL 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 CHE: Kuehne & Nagel, Q1-Zahlen

14:00 NLD: ING Groep, Hauptversammlung

17:45 FRA: Michelin, Q1-Umsatz

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

AUT: Bawag P.S.K., Q1-Zahlen

NLD: Philips, Q1-Zahlen

USA: Tesla, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

09:00 ESP: Erzeugerpreise 03/21

10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 04/21

10:00 POL: Arbeitslosenquote 03/21

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 03/21 (vorab) 15:00 BEL: Geschäftsklima 04/21

16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitendes Gewerbe 04/21

SONSTIGE TERMINE

CHN: Fortsetzung Internationale Automesse in Shanghai (bis 28.4.), Shanghai °

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi