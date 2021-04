Es tut sich was in Sachen Elektromobilität - auch in Deutschland. Der weltweite Bestand an Elektroautos ist 2020 um rund drei Prozent auf 10,9 Millionen gestiegen. Das dürfte erst der Anfang gewesen sein. Anders als noch vor zwei Jahren spürt man in der Bevölkerung, der Politik und bei den Autobauern den Willen, endlich in das elektrische Zeitalter vorzustoßen. Der Verbrennungsmotor könnte noch in diesem Jahrzehnt zum Nischenprodukt werden. Auch Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer sieht den Wechsel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...