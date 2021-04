The following instruments on XETRA do have their last trading day on 13.04.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 13.04.2021ISIN NameES0605066937 CELLNEX TELECOM SA -ANR-DE000A0NTTT1 DZ BANK PERP. 07/UND. FLRIT0005013971 MTE PASCHI SI. 14/21 MTNUS20605PAJ03 CONCHO RESOURCES 17/47XS1057478023 LLOYDS BANK 14/21 MTNUS025816BU20 AMER. EXPRESS 18/21US025816BV03 AMER. EXPRESS 18/21 FLRAU3CB0220226 UNIVERS.OF SYDNEY 2021DE000MHB09J5 MUENCH.HYP.BK. MTN-PF1607XS1088129660 CRH FINANCE GER ANL.14/21FR0011847425 UNEDIC 14/21 MTNCH0210240302 PFZ.SCHW.KT.BKN 13-21DE000HSH4MB7 HCOB ZS 25 13/21DE000NRW22A0 LAND NRW SCHATZ13R1255XS1982196815 LDKRBK.BAD.W.MTN 19/21DLDE000DK0S2T3 DEKA USD FESTZINS 19/21US370334CD49 GENL MILLS 2021XS1808934316 EMIS FINANCE 18/21 MTNCA74051D1042 PREMIER GOLD MINES LTD