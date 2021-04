Bevor man investiert hat, sollte man natürlich einige wesentliche Lektionen zum Thema Investieren in ETFs gelernt haben. Das umfasst insbesondere die Chancen und die Risiken. Sowie auch, was eine durchschnittliche Rendite über lange Zeiträume im Einzelfall bedeuten kann. Allerdings ist das ein anderes Thema. Heute wollen wir den Fokus nämlich ein wenig umschwenken. Nämlich dahin gehend, was Foolishe Investoren beim Investieren in ETFs lernen können. Ich habe jedenfalls aus meinen eher geringen passiven ...

