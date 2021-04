Am Donnerstag wird Daimler das neue Elektroauto-Flaggschiff EQS vorstellen. Die Erwartungen sind hoch. "Nach allem was man bisher so gesehen und gehört hat der EQS das Zeug Technologieführer zu werden", sagt Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer gegenüber dem AKTIONÄR. Die Analysten bleiben ebenfalls bullish. Die SocGen hat das Kursziel für die Daimler-Aktie nach oben geschraubt.Daimler wird seine Elektro-Luxuslimousine EQS am Donnerstagum 18 Uhr vorstellen. Anleger dürfen gespannt sein, was Daimler ...

