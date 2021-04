Die CompuGroup Medical (WKN: A28890) ist in der Gesundheitsbranche allgegenwärtig. Jedes Mal, wenn dein Hausarzt deine Gesundheitskarte durch seinen Scanner schickt, ist der Software-Anbieter involviert. Wir Foolishe Investoren wollen genau solche Unternehmen mit marktbeherrschender Stellung in unserem Depot. Der hohe Verwaltungsaufwand und die strengen gesetzlichen Richtlinien sorgen automatisch für einen tiefen Burggraben. Und in den kommenden Jahren wird sich die intensive Vorarbeit auf dem Gebiet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...