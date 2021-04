DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

Die vom ZEW erhobenen Konjunkturerwartungen für Deutschland dürften auch im April gestiegen sein. Das Stimmungsbarometer dürfte auf 79,5 (März: 76,6) Punkte zugelegt haben, so die Schätzung von Dow Jones Newswires befragter Volkswirte. Die deutsche Industrie versucht derzeit vergeblich, die stetig wachsenden Wünsche ihrer weltweiten Kundschaft zu erfüllen: Die Auftragseingänge steigen Monat für Monat, aber die Produktion sinkt nun schon zwei Monate in Folge. Schuld sind offenbar Zulieferprobleme, vielleicht auch gewisse pandemiebedingte innerbetriebliche Hemmnisse und der zeitweise harte Winter. Analysten sind irritiert und hoffen darauf, dass die Industrie in den nächsten Monaten die Bremse lösen kann. Insgeheim aber befürchten sie, dass nun auch noch das zweite Quartal von Corona in Mitleidenschaft gezogen wird - zumal neue Restriktionen zur Eindämmung der Infektionszahlen drohen. Finanzanalysten und Finanzmärkte scheinen von solchen Zweifeln nicht angekränkelt. Nachdem die Erwartungskomponente des artverwandten Sentix-Konjunkturindex bereits zugelegt hat, rechnen Analysten damit auch für die ZEW-Konjunkturerwartungen.

06:50 CH/Givaudan SA, Umsatz 1Q

07:00 DE/Bauer AG, ausführliches Jahresergebnis (10:00 virtuelle BI-PK)

07:30 DE/Dermapharm Holding SE, ausführliches Jahresergebnis

17:45 FR/LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA, Umsatz 1Q

18:15 DE/Deutsche Euroshop AG, ausführliches Jahresergebnis

Name Dividende UBS AG 0,37 USD

- GB 08:00 BIP Februar PROGNOSE: +0,7% gg Vm zuvor: -2,9% gg Vm Drei-Monats-Rate PROGNOSE: -1,9% gg Vj zuvor: -1,7% gg Vq 08:00 Industrieproduktion Februar PROGNOSE: +0,4% gg Vm/-4,4% gg Vj zuvor: -1,5% gg Vm/-4,9% gg Vj 08:00 Handelsbilanz Februar PROGNOSE: -10,6 Mrd GBP zuvor: -10,1 Mrd GBP - DE 11:00 ZEW-Index Konjunkturerwartungen April PROGNOSE: +79,5 Punkte zuvor: +76,6 Punkte Konjunkturlage PROGNOSE: -52,0 Punkte zuvor: -61,0 Punkte - US 14:30 Verbraucherpreise März PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+2,5% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+1,7% gg Vj Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+1,5% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+1,3% gg Vj 14:30 Realeinkommen März 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 15.246,00 -0,06 S&P-500-Indikation 4.123,00 -0,18 Nasdaq-100-Indikation 13.794,00 -0,29 Nikkei-225 29.772,62 0,79 Schanghai-Composite 3.404,69 -0,24 +/- Ticks Bund -Future 171,20 -8 Vortag: INDEX Schluss +/- % DAX 15.215,00 -0,13 DAX-Future 15.255,00 -0,11 XDAX 15.242,68 -0,10 MDAX 32.472,50 -0,81 TecDAX 3.453,75 -0,84 EuroStoxx50 3.961,90 -0,43 Stoxx50 3.357,50 -0,46 Dow-Jones 33.745,40 -0,16 S&P-500-Index 4.127,99 -0,02 Nasdaq-Comp. 13.850,00 -0,36 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 171,28 -9

Ausblick: Mit einer Fortsetzung der abwartenden Haltung an Europas Börsen rechnen Händler auch am Dienstag. Auf dem aktuellen Rekordniveau und kurz vor Beginn der Berichtssaison über das erste Quartal halten sich die Anleger zurück. Dazu stehen im Wochenverlauf noch wichtige Wirtschafts- und Inflationsdaten an. Im Tagesverlauf stehen besonders im Fokus der deutsche ZEW-Indikator und US- Verbraucherpreise. Dazu werden noch die OECD-Frühindikatoren veröffentlicht. Positiv sind die Vorlagen aus China, denn dort ist die Importnachfrage im März deutlich stärker ausgefallen als von Volkswirten erwartet.

Rückblick: Etwas leichter - Dem Markt fehlten frische Impulse. Die könnten im Wochenverlauf aus den USA kommen vom Beginn der Berichtssaison und am Freitag aus China mit den BIP-Daten. Im Vorfeld herrschte auch Zurückhaltung. Suez sprangen um 7,7 Prozent und Veolia um 9,7 Prozent, nachdem beide Unternehmen nach monatelangem Gezerre eine Fusionsvereinbarung erzielt hatten. Diasorin stiegen nach Bekanntgabe der Übernahme des Diagnostikunternehmens Luminex um 9,6 Prozent.

Knapp behauptet - Curevac gewannen 0,2 Prozent. Der Impfstoffhersteller hält eine europäische Zulassung seines Corona-Impfstoffes noch im Mai und damit früher als bislang gedacht für möglich. Nach guten vorläufigen Geschäftszahlen hob Stabilus (+3,2%) die Ziele für das laufende Geschäftsjahr an. Northern Data gewannen 3,1 Prozent. Das Unternehmen erwägt einen Wechsel an die Nasdaq. Analysten verwiesen auf eine dann möglicherweise zu erwartende höhere Bewertung der Aktie. Baywa legten um 6,1 Prozent zu - gestützt von positiven Analystenstimmen. Nordex setzten die jüngste Konsolidierung fort und verloren 5,3 Prozent.

Eckert & Ziegler profitierten mit einem Plus von 1,2 Prozent von einer Lizenzerteilung in Brasilien. Siemens Healthineers reagierten kaum (+0,2%) auf die Meldung, dass das Unternehmen den Verkauf der Ultraschallsparte erwägt.

Wenig verändert - Nach der erneuten Rekordjagd zum Wochenschluss bewegten sich die Indizes kaum. Die Zeichen standen auf Konsolidierung. Microsoft will für fast 20Milliarden Dollar Nuance Communications übernehmen. Microsoft schlossen darauf nahezu unverändert, Nuance schossen indes um knapp 16 Prozent in die Höhe. Boeing verloren 1,1 Prozent, nachdem die Kapazitäten bei den Fluglinien weltweit in dieser Woche gegenüber den vergangenen sieben Tagen erstmals seit zwei Monaten gesunken waren. United Airlines (-3,9%) rechnet für das erste Quartal 2021 mit einem deutlichen Umsatzeinbruch. Tesla gewannen 3,7 Prozent, nachdem Canaccord die Aktie auf Kaufen nach oben genommen hatte. Nvidia rückten um 5,6 Prozent vor, nachdem der Konzern seine Umsatzprognose angehoben hat.

Am Rentenmarkt stiegen die Renditen leicht.

zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mo, 17:56 Uhr % YTD EUR/USD 1,1889 -0,20% 1,1913 1,1909 -2,7% EUR/JPY 130,43 +0,10% 130,30 130,31 +3,4% EUR/CHF 1,0993 +0,04% 1,0988 1,0985 +1,7% EUR/GBP 0,8658 -0,12% 0,8668 0,8666 -3,1% USD/JPY 109,70 +0,29% 109,38 109,43 +6,2% GBP/USD 1,3732 -0,08% 1,3743 1,3747 +0,5% USD/CNH 6,5573 +0,13% 6,5487 6,5499 +0,8% Bitcoin BTC/USD 60.586,50 1,010 59.980,50 60.090,34 +108,6%

Mit Blick auf die anstehenden US-Verbraucherpreise für März habe im Handel mit dem Dollar Zurückhaltung geherrscht, hieß es. Allerdings werde wegen der Lockdowns deren Informationsgehalt in Sachen Inflation wohl eher gering ausfallen, mutmaßten Analysten.

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 59,85 59,70 +0,3% 0,15 +22,9% Brent/ICE 63,50 63,28 +0,3% 0,22 +23,1%

Die optimistischen Einschätzungen zur Verfassung der US-Konjunktur durch US-Notenbankchef Powell stützten die Ölpreise leicht. Sollte die Wirtschaft wie von Powell in Aussicht gestellt anspringen, dürfte die Erdölnachfrage steigen.

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.729,09 1.733,40 -0,2% -4,32 -8,9% Silber (Spot) 24,83 24,88 -0,2% -0,05 -5,9% Platin (Spot) 1.171,65 1.174,50 -0,2% -2,85 +9,5% Kupfer-Future 4,00 4,02 -0,4% -0,02 +13,5%

Der Goldpreis fiel derweil nach zwei starken Wochen etwas zurück.

- In Deutschland sind innerhalb eines Tages 10.810 (Vorwoche: 6.885) Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Zudem wurden 294 (90) weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 140,9 (123).

- Baden-Württemberg will die Quarantäne-Regeln für Menschen mit vollständigem Impfschutz gegen das Coronavirus lockern.

- Die geplante Änderung des Infektionsschutzgesetzes stoßen auf scharfe Kritik des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga). "So haben wir insbesondere kein Verständnis dafür, dass der Fehler der im Herbst von den Gerichten kassierten Beherbergungsverbote wiederholt wird", erklärte Dehoga-Präsident Guido Zöllick.

- In Rom haben hunderte Menschen gegen die seit Wochen andauernde Schließung von Restaurants wegen der Corona-Krise protestiert.

- Vor der Entscheidung des Bundeskabinetts zum Infektionsschutzgesetz haben die Kommunen rechtliche Bedenken gegen die geplanten Ausgangssperren vorgebracht.

- Auch in Irland wird der Corona-Impfstoff von Astrazeneca wegen des Risikos von Blutgerinnseln künftig nur noch an Menschen im Alter von mehr als 60 Jahren verabreicht.

Die chinesischen Exporte sind im März zum Vorjahr um 30,6 Prozent gestiegen, schwächer als mit 40,0 Prozent von Ökonomen erwartet. Die Importe stiegen dagegen mit 38,1 Prozent deutlich stärker als mit 25,0 Prozent geschätzt.

Eric Rosengren, Präsident der Boston Fed, sieht die derzeitige akkomodierende Geldpolitik angesichts der aktuellen Herausforderungen am "richtigen Platz". "Ich erwarte, dass eine Rückkehr der Wirtschaft auf das Niveau vor der Pandemie wahrscheinlich länger dauern wird, als viele Prognostiker aus der Privatwirtschaft erwarten", so Rosengren.

Die G7-Staaten haben Russland aufgefordert, seine "Provokationen" an der Grenze zur Ukraine einzustellen. Russland hatte in den vergangenen Wochen seine Militärpräsenz an der Grenze zur Ostukraine massiv verstärkt. Kiew wirft dem Nachbarland vor, mehr als 80.000 Soldaten an seinen nördlichen und östlichen Grenzen sowie auf der von Moskau annektierten ukrainischen Halbinsel Krim zusammengezogen zu haben. Russland dementierte die Truppenbewegungen nicht, betonte aber, dass es sich dabei um innere Angelegenheiten handele und niemanden bedroht werden solle.

CSU-Chef Markus Söder hält an seiner eigenen Kandidatur trotz vorheriger Rückendeckung der CDU-Gremien für CDU-Cehf Armin Laschet als gemeinsamen Kanzlerkandidaten der Union fest. Zuvor hatte das CSU-Präsidium sich einstimmig für Söder als Kanzlerkandidat der Union ausgesprochen.

Das Haushaltsdefizit der USA ist in der ersten Hälfte des Fiskaljahres auf einen Rekordwert von 1,7 Billionen Dollar gestiegen. Allein im März belief es sich auf 660 Milliarden Dollar und war damit um 454 Prozent größer als im März des Vorjahres.

MERCK KGAA

hat Fortschritte in der klinischen Entwicklung seiner Prüftherapie Berzosertib (M6620) erzielt.

AIRBUS

besetzt einige hochrangige Führungspositionen um. Es ist eine der größten Umstrukturierungen unter CEO Guillaume Faury. Dirk Hoke, der die Rüstungsparte des Konzerns seit 2016 leitete, verlässt Airbus zusammen mit Technologiechefin Grazia Vittadini, die nach 19 Jahren im Unternehmen ausscheidet.

SIEMENS HEALTHINEERS

erwägt einem Agenturbericht zufolge einen Verkauf des Geschäfts mit Ultraschallgeräten. Wie Bloomberg unter Berufung auf mit der Situation vertraute Personen berichtet, könnte die Sparte mit rund 1 Milliarde Dollar bewertet werden.

ECKERT& ZIEGLER

hat von der brasilianischen Gesundheitsbehörde ANVISA eine Lizenz zum Import und Vertrieb von Technetium-Generatoren erhalten.

DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG

hat eine Bezugsrechtskapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital gegen Bareinlagen um bis zu 105 Millionen Euro beschlossen.

ENERCON

Der Windanlagenhersteller hat eine Fondsplattform für Investoren initiiert. Das erste Produkt ist ein geschlossener reservierter alternativer Investmentfonds für Windanlagen an Land.

