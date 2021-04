DAS IST DIE ZUKUNFT: Mit revolutionärer KI-Technologie immense Kupfer, Gold und Zink Vorkommen auf eigener Liegenschaft entdeckt!

Anzeige / Werbung

Künstliche Intelligenz im Rohstoff- und Sicherheitsbereich kann die Aktie von Windfall Geotek jetzt schnell wachsen lassen. Extremer Ertrags-Hebel durch eigene Vorkommen befeuern Kurs!

NEWS-HAMMER: KI-Technologie funktioniert!

Windfall entdeckt auf einer eigenen Liegenschaft signifikante Ziele für Kupfer, Gold und Zink!

Erst letzte Woche haben wir Ihnen zum ersten Mal unser absolutes Osterhighlight "Windfall" vorgestellt. Dank künstlicher Intelligenz ist es dem Unternehmen möglich, Daten so aufzubereiten, dass es den Rohstoffunternehmen entscheidend bei der Suche nach neuen bedeutsamen Lagerstätten weiterhilft.

Dies ist nicht nur extrem innovativ und seiner Zeit fast schon voraus, sondern spart den Rohstoffunternehmen dabei sehr viel Zeit und vor allem gigantische Summen an Explorationskosten ein

Wer nicht lange gezögert hat und sofort bei dem absolut innovativen Unternehmen zugeschlagen hat, konnte sich bereits über schöne Gewinne innerhalb weniger Tage freuen.

60% Performance innerhalb von 3 Tagen - Rücksetzer nutzen!

Uns freut natürlich sehr, dass unsere neue Entdeckung bereits in den ersten Tagen so gut performen konnte. Nach so einem rasanten Anstieg, war klar, dass der ein oder andere die ersten Gewinne mitnimmt. Sollten Sie also den ersten Anstieg verpasst haben, wäre aktuell der ideale Zeitpunkt, um noch auf den fahrenden Zug aufzuspringen. Wir sind uns sicher: das Unternehmen wird sich noch deutlich weiterentwickeln! Spätestens die neuste Meldung zeigt, welch enormes Potential in diesem Titel schlummert.

Windfall Geotek Inc. (WKN: A2PTX0)

KI-Technologie funktioniert: Windfall entdeckt ersten Rohstoff-Schatz

Wie man unserer Erstvorstellung entnehmen konnte, agiert Windfall dank seiner Technologie der künstlichen Intelligenz vor allem als Dienstleister in den Milliarden Märkten des Rohstoff- und Sicherheitsbereiches. Dank der gigantischen Margen und den später einsetzenden Royalities, verfügt die Gesellschaft über mehrere Zahlungsströme. Doch die aktuelle Meldung zeigt, dass Windfall noch über einen weiteren gigantischen Hebel verfügt.

Windfall verfügt über eine eigene Liegenschaft mit vermutlich lukrativen Kupfer, Gold und Zink Vorkommen

"Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah". Anders kann die aktuelle Entwicklung von Windfall nicht beschreiben werden. Wie gut das ausgeklügelte CARDS System von Windfall funktioniert, konnte die Gesellschaft bei über 90 erfolgreich abgeschlossenen Projekten in 12 Ländern eindrucksvoll unter Beweis stellen. Nun ist die Gesellschaft auf der Suche nach einem Partner, um die eigenen Vorkommen weiter zu explorieren.

Daher liegt es nahe, dass Windfall diese Technik auch auf einer eigenen vielversprechenden Liegenschaft in Kanada anwendet. Wie sollte es auch anders sein, wenn nicht Windfall selbst, wer sonst könnte die eigene Technologie besser unter Beweis stellen. Daher konnte die Gesellschaft mehrere signifikante Ziele für Gold, Kupfer und Zink generieren.

Quelle: Windfall Geotek

Eine TOP Infrastruktur ist das "A und O" für jedes erfolgreiche Projekt!

Ein Projekt in Kanada entspricht natürlich den höchsten Standards und den entsprechenden Rechtsprechungen. Eine ähnlich sichere Minen-Jurisdiktion lässt sich nur noch in den USA oder in manchen Teilen Europas finden. Für Investoren bedeutet dies natürlich den höchsten Grad an Rechtssicherheit.

Das Projektgebiet weist eine perfekte Infrastruktur auf! Das Chapais-Grundstück von Windfall Geotek befindet sich 490 km nordwestlich von Montreal, 2 km westlich der Stadt Chapais und 40 km südwestlich von Chibougamau im Norden von Quebec.

Der direkte Straßenzugang zum Chapais-Grundstück erfolgt über die Route 113, um Zugang zu den Lagerstätten zu erhalten. Die Route 113 ist eine asphaltierte Regionalstraße, die Teil des Trans-Canada Highway ist. Die Straße beginnt 2,5 km südlich der Gemeinde Chapais. Die Zufahrtsstraße wird derzeit das ganze Jahr über für Diamantbohrer und den Zugang des Personals zum Gelände genutzt. Außerdem besteht ein Zugang zum Stromnetz.

Die nötige Infrastruktur vor Ort ist also bereits vorhanden und muss weder aufwendig gekauft, herangeschafft und aufgebaut werden! Eine enorme Kostenersparnis, die sich natürlich extrem günstig auf eine zukünftige Produktion auswirken wird, denn neben Personal und Energie ist vor allem die Infrastruktur ein erheblicher Kostenfaktor bei der Kupfer- und Zinkgewinnung.

Historische Daten zeigen das immense Potential der Liegenschaft

Nathan Tribble, Direktor von Windfall, kommentierte die aktuelle Meldung folgendermaßen:

"Das Chapais-Grundstück befindet sich in einer produktiven Region, in der über 1 Milliarde Pfund Kupfer und 1 Million Unzen Gold produziert wurden. Es ist aufregend zu sehen, wie das System CARDS Ziele in günstigen Gesteinsarten erzeugte, in denen sich die historischen Perry- und Springer-Minen neben unserem Landpaket befanden. Während dieses neuen Superzyklus von Elektrifizierungsmetallen ist dies ein fabelhaftes Projekt, das hier in kurzer Zeit viel Aufmerksamkeit erregen sollte. Dies könnte unsere Gesellschaft auf ein völlig neues Niveau heben "

Dinesh Kandanchatha, Chairman und Interim CEO, ist ebenfalls von der aktuellen Entwicklung der Gesellschaft mehr als begeistert:

"Während wir uns mit unserer strategischen Überprüfung befassen, ist das Managementteam von Windfall bestrebt, den Wert der Ressourcen des Unternehmens zu maximieren. Angesichts der Nachfrage nach Kupfer und anderen unedlen Metallen möchte Windfall diesen Vermögenswert mit dem richtigen operativen Partner entwickeln. Diese Liegenschaft- und Ziele von Vorkommen, spiegeln unser Engagement für unseren Geschäftsplan wider, uns auf gefragte Batteriemetalle zu konzentrieren, die langfristige Zahlungsströme in Form von Lizenzen für die Aktionäre bringen können."

Was macht Windfall so besonders, gegenüber anderen Dienstleistern?

Windfall Geotek Inc. (WKN: A2PTX0) verwendet seine proprietäre CARDS-Plattform, um eine hohe statistische Wahrscheinlichkeit der Zielidentifizierung in bekannten Bereichen die von Interesse sein könnten, zu ermitteln.

Die CARDS-Plattform wurde dazu entwickelt, um die Bemühungen der Kunden zu erleichtern und den Entdeckungsprozess schneller und effizienter zu gestalten.

In vielen Fällen verwendet Windfall Geotek öffentliche Daten, um Projekte im Rahmen eines laufenden internen Programms zur Suche nach neuen Rohstoff-Projekten zu verarbeiten und zu identifizieren. Innerhalb dieser internen Projekte wurden 80% der Ziele von verschiedenen Unternehmen beansprucht. Windfall setzt sich mit diesen Unternehmen in Verbindung, stellen einige der aufgedeckten Daten vor und laden sie ein, gemeinsam an der Validierung der Ziele teilzunehmen.

Die Firma verfügt über die Technologie, in einem sehr frühen Explorationsstadium wahre Wunder zu vollbringen. Dies könnte vielen Unternehmen die Zeit der Suche nach neuen Rohstoffvorkommen um Jahre verkürzen und gleichzeitig enorm das Bankkonto schonen.

Die Finanzierung des Rohstoffsektors ist sehr komplex. Der Hintergrund der Kosten für wirtschaftliche und ökologische Verantwortung nimmt ständig weiter zu. Die Tage der Entwicklung auf der grünen Wiese sind zwar sehr spannend aber meist einfach zu riskant und Kapitalquellen suchen immer mehr nach intelligenteren Anlageoptionen.

Angesichts dieser Realitäten bietet Windfall Geotek einen besseren Weg. Die angewandte Nutzung künstlicher Intelligenz (KI), um das zu erreichen, was Methoden der alten Schule einfach nicht bieten können: Viel höhere Erfolgssicherheit - wodurch anfängliche Kosten gespart und die Voraussetzungen für einen späteren Erfolg geschaffen werden.

"Jeder kann sich vorstellen, dass diese Technologie im Rohstoffsektor heiß begehrt ist und unserer Meinung nach eines Tages sich zum Standard entwickeln wird. Damit könnte sich Windfall Geotek zum absoluten "Königsmacher" der Branche entwickeln, denn hier entscheidet oft auch der Zeitfaktor über Sieg oder Niederlage. Mit jedem Prozentpunkt einer höheren Wahrscheinlichkeit eines Treffers und mit jedem Tag der mit Einsatz dieser Technologie eingespart wird, steigt der Wert eines jeden Rohstoffunternehmens erheblich."

Damit würde sich Windfall zur absoluten Gelddruckmaschine entwickeln!! Nutzen Sie also diese Gelegenheit und setzten Sie auf die Technologie der Zukunft!! Aber nur wenn Sie auch zur richtigen Zeit genügend Stücke im Depot haben, können Sie davon zu 100% profitieren.

Wenn Sie mehr über die Anwendung der künstlichen Intelligenz im Rohstoffsektor und vor allem im Sicherheitsbereich, der alleine über einen Markt in der Größe von mehr als 600 Mrd. US Dollar besteht, wissen wollen, dann lesen Sie HIER nochmals den ausführlichen Einführungsartikel zu diesem Thema.

Insider und Management investieren persönlich bei der abgeschlossenen Privatplatzierung in Höhe von 3,5 Mio. CAD

Das sind genau die Nachrichten, die man als Anleger hören möchte. Institutionelle Investoren und enge Vertraute investieren in die Zukunftsstory und das sogar freiwillig über dem damaligen Börsenkurs. Erst kürzlich gab die Gesellschaft das Closing der Privat-Platzierung bekannt. Dabei wurden 10 Mio. Stücke zu 0,35 CAD platziert. Insider und Management der Gesellschaft sicherten sich knapp 500k CAD, der Großteil der Stücke gingen an ThreeD Capital und den engen Partner Draganfly.

Zudem berechtigt jeder Kauf einer Stammaktie zum Kauf eines Optionsscheins zum Preis von 0,50 CAD innerhalb von 24 Monaten nach Abschluss des Angebots. Der Erlös wird verwendet, um die Forschung und Entwicklung für Landminen und die Anwendung zur Erkennung nicht explodierter Einheiten (UXO) fortzusetzen und den Markt für die EagleEye -Technologie im Bergbausektor zu beschleunigen. Der aktuelle Kursanstieg zeigt sehr deutlich, dass das Management auch ohne Bauchweh, zu diesen Kursen investieren konnte.

Wer sollte es besser wissen als das eigene Management, welch enormes Potential in dieser Gesellschaft steckt. Somit sollte jedem Anleger klar sein, dass hier noch deutlich höhere Kurse erwartet werden. Nutzen Sie also jeden Rücksetzer, der unweigerlich nach dem ersten rasanten Anstieg kommen wird, um die erste Position nochmals zu verbilligen oder für einen Neueinstieg.

Die aktuelle Meldung der Gesellschaft zur Privatplatzierung lesen Sie bitte HIER!!

Zusammenfassung der Investoren- Highlights!

Fazit - eine Aktie, die Gutes tut und zudem hohe Rendite verspicht

Die Kombination aus Hightech, dem Sicherheitsbereich und dem gigantischen Rohstoffsektor machen unser Osterhighlight Windfall Geotek Inc. (WKN: A2PTX0) absolut einmalig und daher sehr interessant.

Wir sind der festen Meinung hier ein Unternehmen gefunden zu haben, dass in den nächsten Jahren Geschichte schreiben wird. Windfall hat das Potential gleich zwei Multimilliarden- Märkte von Grund auf zu revolutionieren.

Die Wurzeln liegen ganz klar im Rohstoffsektor. Hier konnte das Unternehmen, das bereits seit Jahren am Markt erfolgreich tätig ist, mit dem neuerlichen Einsatz von künstlicher Intelligenz mehr als 90 Projekte in 12 verschieden Ländern abschließen. Mit Hilfe dieser Technologie ist es möglich, innerhalb nur weniger Wochen neue potenzielle Lagerstätten für Rohstoffunternehmen zu lokalisieren.

Damit können vor allem die kleinen Explorationsgesellschaften, die den größten Teil der jährlichen Explorationskosten tragen, deutlich schneller und kostengünstiger neue potentielle Liegenschaften erkunden, um dann weitere Explorationsuntersuchungen vor zu nehmen.

Zudem kann diese innovative Technologie auch zum Aufspüren von Landminen verwendet werden. In enger Kooperation mit dem Drohnenspezialisten Draganfly, der Windfall bereits erfolgreich im Rohstoff Sektor unterstützt, wird hier bereits ein erstes Projekt in Somalia verfolgt.

Noch immer sind etwa 110 Mio. Landminen in 80 Ländern auf der Welt im Boden vergraben. Zum Aufspüren einer Mine entstehen durchschnittlich unvorstellbare Kosten von etwa 5.625 USD. Rechnet man dies auf die Gesamtzahl der vergrabenen Minen hoch besteht hier ein Zielmarkt von mehr als 620 Mrd. USD.

Da ist es nicht verwunderlich, dass die Gesellschaft erst kürzlich eine abgeschlossene Platzierung sogar deutlich über den aktuellen Marktpreis in Höhe von 3,5 Mio. CAD bekannt geben konnte. Fast eine halbe Mio. Dollar kamen dabei von Insidern der Gesellschaft und der Großteil vom engen Partner Draganfly und ThreeD Capital.

Wenn diese Insider sogar mehr als den damaligen Börsenkurs zahlen, dann kann man davon ausgehen, dies hier die Post erst so richtig abgehen wird!!! Eine Performance von über 60% in den ersten 3 Tagen zeigt, wie schnell es gehen kann. Nutzen Sie den aktuellen Rücksetzer!

Doch nun kommt der News-Hammer!!! Die Gesellschaft verfügt über eine eigene Liegenschaft in Kanada, die über erhebliche Vorkommen in den Bereichen Kupfer, Gold und Zink verfügen soll. Windfall konnte mit Hilfe der eigenen Technologie signifikante Ziele auf der gigantischen Liegenschaft mit insgesamt 36 Claims ausfindig machen. In dieser produktiven Region, wurden bislang über 1 Milliarde Pfund Kupfer und 1 Million Unzen Gold produziert.

Windfall Geotek Inc. (WKN: A2PTX0) ist aktuell immer noch extrem günstig bewertet und hat das Potential sich zu einem Branchenführer im Rohstoffsektor und im Sicherheitsbereich zu etablieren. Somit könnte sich das Unternehmen zu einer wahren Gelddruckmaschine entwickelt, die seines gleichen sucht.

Wir erwarten für die nächsten Wochen und Monate einen beträchtlichen Newsflow, der den Kurs ordentlich befeuern dürfte.

Herzlichst,

Ihr Team von Aktienexplorer

