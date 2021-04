NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fraport vor Quartalszahlen von 49 auf 54 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Flughafenbetreibers dürfte auch dank einer Zahlung im Rahmen der Beilegung eines Rechtsstreits mit der Bundesregierung leicht positiv ausfallen, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Bei den Aussagen des Managements dürfte der Fokus auf der Flugverkehrsentwicklung in den beiden kommenden Quartalen, operativen Einsparungen, dem Abfluss von Barmitteln sowie der Liquidität liegen. Das neue Kursziel begründete Rall mit der besser als erwartet ausgefallenen Nettoverschuldung im vergangenen Jahr./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2021 / 20:40 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2021 / 00:15 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005773303

