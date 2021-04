DJ Nordex liefert Anlagen über 42 MW nach Polen

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Nordex SE hat von der VSB Gruppe einen Auftrag über die Lieferung von Turbinen der 3-MW-Klasse in Polen erhalten. Der Projektentwickler hat elf Turbinen für ein Windcluster mit insgesamt 42,6 MW bestellt, wie Nordex am Dienstag mitteilte. Der Auftrag umfasse auch einen Service-Vertrag der Turbinen über 20 Jahre. Hinsichtlich des Anlagen-Typs und des Projektnamens sei Stillschweigen vereinbart worden. Die Nordex Group will die Anlagen im Herbst 2022 liefern und die Inbetriebnahme ist für das Ende desselben Jahres vorgesehen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/cbr/jhe

(END) Dow Jones Newswires

April 13, 2021 01:50 ET (05:50 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.