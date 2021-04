DJ PTA-News: Blue Cap AG: Blue Cap-Tochter verkauft weitere nicht betriebsnotwendige Immobilie - Ehemaliges Betriebsgebäude in Finning für einstelligen Millionenbetrag an Privatinvestor verkauft

München (pta009/13.04.2021/08:00) - Die Blue Cap Asset Management GmbH, die Immobiliengesellschaft der Blue Cap AG, verkauft das ehemalige Gebäude und Betriebsgelände der em-tec GmbH in Finning an einen privaten Investor. Das Gebäude wurde langfristig im Rahmen des Verkaufes der Gesellschaft im Jahr 2020 an die em-tec vermietet. Der Verkauf an den privaten Investor ist noch vorbehaltlich einer möglichen Ausübung des eingeräumten Vorkaufsrechtes der em-tec GmbH zu gleichen Konditionen. Der Verkaufspreis liegt im mittleren einstelligen Millionenbereich.

Mit dem Verkauf setzt die Blue Cap AG ihre angekündigte Strategie, sich von nicht selbst genutzten Immobilien zu trennen, fort. Der Verkauf des Betriebsgeländes ist der dritte Immobilienverkauf innerhalb weniger Monate. Im November letzten Jahres wurden bereits ein ehemaliges Betriebsgelände in Bayern sowie eine nicht betriebsnotwendige Immobilie in Sachsen verkauft. Der Verkaufserlös wird zur weiteren Reduzierung der Verschuldung und für Reinvestitionen in das operative Geschäft genutzt.

Über die Blue Cap AG Die Blue Cap AG ist eine 2006 gegründete kapitalmarktnotierte Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in München. Das Unternehmen investiert in mittelständische technologiegetriebene Nischenunternehmen mit Umsätzen zwischen 30 und 80 Mio. Euro. Blue Cap hält meist mehrheitliche Anteile an 9 produzierenden Unternehmen aus den Branchen Klebstofftechnik, Beschichtungstechnik, Kunststofftechnik, Metalltechnik und Produktionstechnik. Die Unternehmen der Blue Cap Gruppe entwickeln sich selbstständig und verfolgen jeweils eigene Wachstumsstrategien. Die Gruppe beschäftigt derzeit rund 1.300 Mitarbeiter in Deutschland und weiteren europäischen Ländern. Die Blue Cap AG ist im Freiverkehr notiert (Scale, Frankfurt und m:access, München; ISIN: DE000A0JM2M1; Börsenkürzel: B7E). www.blue-cap.de

