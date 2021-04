Buxtehude (ots) - Für den Strandurlaub am Roten Meer eine empfehlenswerte Lektüre, weil - wie es bereits Michel de Montaigne (1580) in der Abhandlung "Über Bücher" von packender Literatur forderte - sie angenehm und leicht zu verstehen ist, Wissenswertes auswählt, die Handlung auf Sachkenntnis beruht, die Autorin der deutschen Grammatik und Sprache mächtig ist, der Protagonist repräsentativ für die Gesellschaft ist und der Text keine Gerüchteküche verbreitet.Der Roman befähigt den Leser, eine angeregte Unterhaltung (nicht nur) über die Ereignisse und Hintergründe des sog. "Arabischen Frühlings" an der Bar und mit dem Hauspersonal zu führen. Dieser Gedankenaustausch könnte auch für eine Bereicherung des abendlichen Musik Repertoires während des Aufenthaltes sorgen.Pressekontakt:barbara.collet@gmail.comHandy:017623440266Copyright: © 2020 Barbara ColletVerlag und Druck:tredition GmbHHalenreie 40-4422359 Hamburg978-3-347-16312-6 (Paperback)978-3-347-16313-3 (Hardcover)978-3-347-16314-0 (e-Book)Original-Content von: Barbara Collet, Autorin, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/152205/4887230