DJ Inlandstourismus in Deutschland drei Viertel unter Vorjahr

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Inlandstourismus in Deutschland hat auch im Februar stark unter der Corona-Pandemie gelitten. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) gab es in den Beherbergungsbetrieben 7,2 Millionen Übernachtungen in- und ausländischer Gäste. Das waren das rund drei Viertel (minus 76,0 Prozent) weniger als im Februar 2020. Die Zahl der Inlandsgäste sank 73,6 Prozent, die der Auslandsgäste um 86,2 Prozent. Von den etwa 51.000 erfassten Beherbergungsbetrieben waren 29.300 geöffnet.

