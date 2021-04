Ein weiterer Tag mit gemischten Vorgaben für den DAX: An der Wall Street schlossen Dow Jones und Co mit leichten Verlusten, dagegen überwiegen am Morgen in Asien nach starken China-Daten die grünen Vorzeichen. In Frankfurt dürften wie schon in den Vortagen weiter die Aktien der Automobilhersteller im Fokus der Anleger stehen. Neben Volkswagen sind derzeit Daimler bei den Anlegern beliebt. Der DAX-Titel hat sich seit August um rund 100 Prozent in die Höhe geschraubt. Alle aktuellen Entwicklungen ...

