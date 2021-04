Am Montagabend war es wieder so weit: Die vierte Folge der neunten Staffel "Die Höhle der Löwen" wurde ausgestrahlt. Wir fassen wie immer zusammen - die besten Deals und die lustigsten Twitter-Kommentare. In der mittlerweile vierten Folge der neunten Staffel von DHDL trafen fünf neue Startups auf die Löwen-Runde um Judith Williams, Nico Rosberg und Carsten Maschmeyer. Um welche Produkte es ging, lest ihr im Folgenden. Sause: Brausetabletten für den Seifenspender Moritz Simsch (links) und Sebastian Jung wollen mit ihren Brausetabletten eine Alternative zu Flüssigseifen und deren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...