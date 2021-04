JinkoSolar hat am vergangenen Freitag mit seinen Zahlen zum abgelaufenen Quartal und dem Ausblick herb enttäuscht. Rote Zahlen beim Solarmodulhersteller haben daraufhin die Aktie zunächst massiv unter Druck gesetzt. Nach einem ersten Erholungsversuch am Freitag lässt auch der gestrige Wochenauftakt nichts Gutes verheißen. So steht es jetzt um das Papier.Nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen am letzten Freitag öffnete die JinkoSolar-Aktie mit einem Abschlag von rund zehn Prozent nur knapp ...

