Pressemitteilung der Quant.Capital GmbH & Co. KG:

Geschwindigkeit schlägt Volatilität

Gemessen am VDax bewegt sich der Markt wieder in weitgehend normalen Bahnen. Dabei hatte die Pandemie-Angst auch hier die Volatilität binnen weniger März-Tage vervierfacht. Für herkömmliche Anleger sind solche Kurven ein Graus, ein Risiko und stehen oft für Verluste. "Für einen reinen Computerhändler mit kurzen Haltedauern sind solche Bewegungen allerdings fast egal", sagt Dr. Dieter Falke, Geschäftsführer der Quant.Capital GmbH & Co. KG (QCKG). "Im Gegenteil tragen viele kleine, nur kurz gehaltene Positionen eher zur Glättung des Verlaufs bei - und erlauben trotzdem gute Erträge." Insofern ist der Eigenhandel mit ultraschnellen ...

