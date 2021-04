Unterföhring (ots) - Guter Start am Montag: Die erste Folge von "Promis unter Palmen" (zweite Staffel) erzielt 15,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern. Im Anschluss punktet "Promis unter Palmen - Die Late Night Show" mit Jochen Bendel und Melissa Khalaj mit 9,9 Prozent Marktanteil (Z. 14-49 J.). Mit 10,3 Prozent erreicht SAT.1 den bisher besten Tagesmarktanteil in 2021."Promis unter Palmen", montags um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn. Im Anschluss: "Promis unter Palmen - Die Late Night Show" auf sixx und auf Joyn, produziert von Endemol Shine Germany.Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence / Erstellt: 13.04.2021 (vorläufig gewichtet)Pressekontakt:Christiane MaskeCommunications & PRNews, Sports, Factual & Fictionphone: +49 (0) 89 95 07 - 1163email: christiane.maske@seven.onePromi-PR "Promis unter Palmen"Petra Fink-WuestFink-Wuest Kommunikation GmbHphone: +49 (0) 89 - 890649112email: pfw@fink-wuest-kommunikation.dePhoto Production & EditingStephanie Bruchnerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1166email: stephanie.bruchner@seven.oneSAT.1Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/4887303